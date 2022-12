Con marcha, personas con discapacidad reclaman más accesibilidad en Xalapa

Este 3 diciembre integrantes del Movimiento de las Personas con Discapacidad y otras organizaciones recorrieron las calles de Xalapa para dar visibilidad a las personas con discapacidad en el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Asimismo, señalaron que una de las principales luchas de este sector es lograr la accesibilidad.“El entorno urbano en el que vivimos es muy agresivo. No hay rampas, los cajones de estacionamiento son pocos o reducidos. O a veces son ocupados por personas que no tienen discapacidad. No hay un servicio urbano adaptado, a ver cómo te subes en una silla de ruedas en un servicio urbano. Para que un taxi te pueda llevar (es difícil); pueden pasar 10, 20 taxis y no se paran. Es una de las causas por lo que estamos luchando por la accesibilidad para poder integrarnos”, comentó José Arturo Acosta Hernández, del Movimiento de las Personas con Discapacidad.Por otra parte, reconoció que la obra pública que se hace actualmente en la Capital parece contemplarlos al incluir rampas, “entiendo que hay un reglamento que obliga al Ayuntamiento a tomar este tipo de medidas”.Asimismo, explicó que la lucha de las personas con discapacidad cuenta al día de hoy con leyes que los respaldan.“Hoy existen leyes que hacen que se respeten nuestros derechos. El tema ya no es legislativo porque ya tenemos una Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad de lo que México es parte y está obligado a cumplir. En el Estado tenemos una también una Ley”.Acosta Hernández aseguró que en el Estado de Veracruz serían más de millón y medio de personas que viven con una condición de discapacidad, mientras que en la ciudad de Xalapa serían 94 mil ciento 61 según el INEGI y su censo de población del 2020.Ante esta cifra, hizo un llamado a las organizaciones y a las personas con discapacidad a unirse para poder exigir sus derechos, pues afirmó que a aquellos que piden derechos de forma individual son ignorados.Esta marcha tuvo el objetivo de darle visibilidad a las personas con discapacidad, que además de llevarse a cabo en Xalapa se hizo de manera simultánea en Pánuco y Coatzacoalcos.“Falta conciencia y cuando tengo la oportunidad de platicar de estos temas, cuando yo hablo y lucho por los derechos de las personas con discapacidad no nada más estoy luchando por las personas con discapacidad, estoy luchando por todos, porque con la edad vas a caminar menos, con la edad vas a ver menos, vas a escuchar menos hasta tal vez quedar en una condición de discapacidad. La inclusión social de las personas con discapacidad debe de ser un tema que le debe de interesar a todo mundo, no nada más a las personas con discapacidad”, concluyó Acosta.