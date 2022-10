Con marino en SSP, no se militariza la seguridad: Cisneros

El secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, aseveró que con la llegada del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la seguridad no se está militarizando en Veracruz.Lo anterior dado que Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla es elemento activo de la Secretaría de Marina y aunque estuvo ya en la SSP, ahora será el mando de la corporación.“No, la seguridad pública no se militariza, lo que estamos buscando es que podamos ir reforzando los temas de seguridad y los resultados hablan por sí solos”, dijo.El secretario presumió por ejemplo que Veracruz pasó de tener al menos 300 secuestros en un año -hace cuatro- a cerrar este 2022 con menos de 35; de tener casi 2 mil homicidios anuales, a menos de mil.Cisneros Burgos afirmó que poner en lugar del civil Hugo Gutiérrez Maldonado a un elemento de las fuerzas armadas no fue en ningún sentido, una especie de orden que viniera desde el gobierno federal.Al contrario, indicó, que la decisión la tomó con plena libertad el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Es producto de una renuncia; los que estamos en el servicio público no somos eternos y vamos incorporándonos a otras cosas y tenemos el derecho también de renunciar”, sostuvo.