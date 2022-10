Con más de 80 artistas en escena, inicia Festival “Miguel Vélez Arceo” este sábado

Para este año, la décima edición del Festival “Miguel Vélez Arceo”, a realizarse del 8 al 16 de octubre, será dedicado al mariachi. Tendrá actividades académicas y artísticas, así como invitado especial al Ballet Folklórico Mexcaltitan, de Colima, entidad a la que será dedicado este año el espectáculo dancístico.Este año, la décima edición tendrá como tema principal al mariachi, cuya música tradicional fue declarada por la UNESCO, en el año 2011, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, con un programa que tendrá dos sedes, la Sala “Emilio Carballido” del Teatro del Estado, así como el Foro Abierto Miguel Vélez Arceo, de Casa del Lago UV, con entrada libre para todo el público.La inauguración será este sábado, a las 18:00 horas, con la presentación del Ballet Folklórico que dirige el maestro Julio César Flores Prado, en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado, con dos cuadros representativos de Colima y Jalisco, musicalizados en vivo con el Mariachi Universitario de la UV que dirige el maestro Jorge Iván Velasco así como el Tlen Huicani, grupo fundado por el maestro Alberto De la Rosa.Para el domingo 9 se realizará una mesa redonda con la participación de investigadores, conocedores del tema, que abordarán el tema “Mariachi: su historia, evolución musical y su vinculación en la escena.En la mesa redonda compartirán sus reflexiones, académicos como la maestra Sofía Larios León, del Museo de Antropología de Xalapa; el maestro Rey Alejandro Conde Valdivia, de la dirección de Grupos Artísticos de la UV; el maestro Jorge Iván Velasco López; la maestra Perla Damara, Cruz Reyes, de la Universidad de Colima; el doctor Rafael Enrique Salmerón Córdoba, de la Facultad de Música y director del Museo de la Música de Xalapa Casa Falla Murillo; Alejandro Mora Bustillo, del Centro de Iniciación Musical Infantil de la UV; el doctor Víctor Manuel Andrade Guevara, del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV; como moderador, el doctor Julio César Perea Alfaro, de la Dirección de Difusión Cultural.Después de la conferencia, se ofrecerá un concierto especial de música mexicana con más de 80 artistas en escena, con las dos compañías del Ballet Folklórico, los integrantes del mariachi de la UV y el Tlen Huicani. Todo un espectáculo musical en honor al maestro Miguel Vélez Arceo, fundador y creador de todos los programas del Ballet Folklórico de la UV.“El mariachi tiene un auge importante, desde que tuvo el nombramiento de la UNESCO como patrimonio cultural intangible, lo que incentivó que se hayan creado muchos grupos en México y en Estados Unidos. El mariachi da identidad de México en el mundo entero. Un honor participar en el escenario con el Ballet Folklórico de la UV, siempre estamos prestos para esta actividad interdisciplinaria, como lo hacemos con todos los grupos que se dependen de Difusión Cultural. Hemos participado en concierto con la OSX, después del Festival nos preparamos para el 22 de octubre, para participar con el Coro de la UV, en un programa con arias de ópera, combinación peculiar, estamos incursionando en terrenos de la música clásica, se ha convertido en un movimiento tan grande, que todo el mundo voltea a ver al mariachi”.El maestro Iván Velasco, músico experimentado que en sus inicios participó en funciones organizadas por el maestro Vélez Arceo, recuerda que la primera vez, aun como alumno del maestro Alberto de la Rosa, “fue una ocasión en que vamos a tocar con el Ballet, en el teatro del Estado, nunca había ensayado con el grupo, aún estaba con el requinto jarocho, difícil de olvidar la expresión del maestro Miguel Vélez cuando me ve salir con el arpa, siendo yo un perfecto desconocido, sólo un alumno del maestro De la Rosa. Cara de ‘cómo se atreve a tocar el programa Raíces del Pueblo’. Yo, aprendiendo, adquiriendo experiencia en función de gala, con un teatro lleno, casi al cierre de la función. La expresión del maestro Vélez, al terminar mi participación, cambió y hasta me felicitó”.“En el Mariachi Universitario ahora tenemos la fortuna de que muchos jóvenes, estudiantes de la Facultad de Música, tengan el interés por colaborar con nosotros, se acercan para hacer su servicio social, o sólo piden audición para poder colaborar con el mariachi. La Universidad ha despertado este interés de participación en la comunidad universitaria. Sin duda es un logro importante de la UV. Hemos conformado un buen equipo de trabajo, se ha realizado una labor extraordinaria, con jóvenes emprendedores, que conocen a la música mexicana. Tenemos cordialidad y un ambiente laboral muy saludable”, dijo.El maestro Julio César Flores Prado comentó algunos cambios importantes dentro del homenaje artístico que se ofrece al maestro Vélez, el festival “dejó de ser Festival Folklórico de Veracruz Miguel Vélez Arceo para convertirse sólo en el Festival Folklórico Miguel Vélez Arceo, para darle importancia al nombre del maestro, es más breve, más consistente. Se le queda más a la gente.“A partir de este décimo, cada edición será dedicada a un tema, a una región del Estado. Empezamos con el mariachi, para futuras ocasiones podrán ser la región Huasteca, la polka, ofrecer una región de cada Estado, para poder redondear una temática en cada festival.“Este año, tendremos como invitado especial a un importante grupo de Tepic, Nayarit, el Ballet Folklórico Mexcaltitan, dirigido por el maestro Sergio Eugenio García Pérez. Ofreceremos un programa que abarca Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, sones de Michoacán, la identidad mayor con Jalisco. Durante el Festival estrenamos Colima, trabajo coreográfico que logramos con el apoyo de una informante de aquel Estado.“Para finalizar el Festival, tendremos en escena a todos los integrantes de las dos compañías, 48 bailarines, más los músicos del Mariachi Universitario, más los integrantes del Tlen Huicani, alrededor de 80 artistas en el escenario.“En esta décima edición, rendiremos un merecido homenaje a todos aquellos integrantes que no pudieron tener función de despedida, bailarines y músicos que han estado con nosotros. Esta es la oportunidad de agradecerles todo su apoyo al Ballet.“Con la intención de que sean más los beneficiados para disfrutar del espectáculo, hemos pedido a las autoridades del IVEC cambiar la dinámica para repartir los boletos, todos gratuitos, entregaremos dos boletos por persona, para ser más equitativos y que más gente tenga acceso a las actividades del Festival.“En el Foro ‘Miguel Vélez Arceo’, para el sábado 15 ofreceremos un recorrido por Colima, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer su riqueza histórica, cultural y gastronómica. Podrán aprender detalles de aquella entidad del norte del país.“Para el programa del 16 de octubre será dedicado a la hermandad, es lo que buscamos en el festival. En esa ocasión, alternaremos nuestra participación con el Ballet invitado que dirige el maestro Sergio Eugenio García Pérez. Alternamos un cuadro ellos, otro nosotros, después ellos y al siguiente nosotros, como representación de la hermandad que debe haber en todos los grupos de la República.Entre los agradecimientos, mencionaron el enorme respaldo de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, así como el patrocinio de la cadena restaurantera de la Ciudad de México Azul Restaurante, dirigida por Ricardo Muñoz Zurita, empresario que estará presente en los dos fines de semana que tendrán presentaciones.