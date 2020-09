Con medidas de prevención, comparsa iniciará ensayos para celebrar el Xantolo

A menos de un mes de que inicie la fiesta del Día de Muertos con el ritual de la primera ofrenda, el comité de la comparsa de enmascarados “Brisa Tradición y Leyenda” fijó su posicionamiento, tomando en cuenta que, las autoridades municipales y el Comité Central de Comparsas no se han pronunciado al respecto.



En conferencia de prensa, el presidente del comité de dicha comparsa, Ricardo Alfonso Aguirre Ortega, informó que contemplan realizar la primera ofrenda el 29 de septiembre al aire libre, mientras que los integrantes de la agrupación harán lo propio desde sus hogares, en familia.



En este municipio, el Día de Muertos o Xantolo es la festividad más emblemática y esperada por los habitantes y desde aquí se ha extendido incluso más allá de la región huasteca.



Aguirre Ortega añadió que ya programaron cinco ensayos para las danzas del Xantolo, para lo cual harán uso de mascarillas protectoras e implementarán la desinfección de los participantes de manera continua, a fin de estar listos para que “La Viejada” salga a las calles desde mediados de octubre y principios de noviembre.



Junto a Alejandro Sosa Benítez y Samantha Mendo Alejo, el presidente del comité dejó en claro que la salud de las familias tempoalenses es prioritaria ante la pandemia del COVID-19 pero también es imprescindible la celebración de Día de Muertos en este municipio.



Subrayaron, además, que, como comité, han hecho llegar la propuesta al Ayuntamiento, no descartando también sujetarse a lo que dispongan las autoridades.



En cierta manera, los integrantes del comité de la comparsa Brisa Tradición y Leyenda fijaron este posicionamiento debido a que, a menos de un mes de llevarse a cabo la primera ofrenda, el presidente del Comité Central de Comparsas, Carlos Portilla Reyes, no ha convocado siquiera a una reunión virtual.



Si bien es cierto que es evidente que por la pandemia el colosal foro, que se instala frente al Palacio Municipal, al menos por este año no se colocará, la realidad es que algo debe oficializarse y es un tema que ha pasado desapercibido tanto para las autoridades y el comité organizador del Xantolo, festividad con la que en Tempoal se “ríe, baila y llora con los muertos”.