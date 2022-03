Con mentiras de policías, cineasta costarricense estuvo preso por ultrajes en Veracruz

Tras 7 meses en prisión, este jueves salió libre César Herrera, extranjero detenido en Veracruz y acusado de ultrajes a la autoridad.El hombre oriundo de Heredia, Costa Rica y con 40 años, adelantó a un medio de comunicación de aquel país que promovió un juicio de amparo contra su detención y la autoridad federal determinó que “era imposible que yo hubiese hecho lo que la Policía y la Fiscalía dijeron que hice”.César Julián Herrera Víquez, cineasta de profesión, fue detenido en agosto pasado en Coatepec; inicialmente se indicó que estaba en calidad de desaparecido y la Comisión Estatal de Búsqueda boletinó su rostro y datos para localizarlo.En aquella ocasión, su familia acusó que hubo irregularidades en el proceso, pues aunque pidieron informes sobre si estaba o no detenido, en todo momento las autoridades veracruzanas negaron su intervención pero 48 horas más tarde fue reportado detenido por la Fiscalía General “a 120 kilómetros de distancia de donde se supone que debió haber sido reportado”, señalaron.El tico estaba preso en el penal de Papantla, de donde salió durante la madrugada de este jueves 10 de marzo.De acuerdo con información vertida por su defensa, el juez federal consideró que hubo una grave violación a los derechos humanos del extranjero, pues en la carpeta de investigación no existían datos de prueba que acreditaran, ni indiciariamente, los delitos ni la participación del cineasta.La defensa de César declaró ante el medio de aquel país que el Juez federal, al considerar lo anterior, determinó que debía salir de inmediato y ni siquiera esperar que la Fiscalía General pudiera impugnar, trasladando esa posibilidad a segundo plano.De entre las irregularidades se desprende que el informe policial homologado no contenía la información real de la detención y no hubo en ningún momento una autentica cadena de custodia de los supuestos aseguramientos.“Se supone que habían asegurado armas, bolsas de cocaína, automóviles y no había cadena de custodia”, dijo la abogada Mayela Salazar.Además, se acreditó que la policía allanó su domicilio y fue presentado a más de 120 kilómetros de donde fue la detención.César Herrera lleva 11 años viviendo en México, donde está casado desde hace cinco y tiene 3 hijos.