Con millonada, IMSS-Bienestar comienza a operar en Veracruz

El mayor presupuesto hasta ahora destinado al programa de Salud IMSS-Bienestar es para Veracruz, con 5 mil 57 millones 439 mil pesos.El programa, que comenzará a implementarse a partir de este mes de noviembre en el estado de Veracruz, brindará atención médica a las personas que no cuentan con seguridad social.Al respecto, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que, junto a la entidad, entrarán en este mes Campeche y Guerrero, no solo para dar atención médica, sino también para destinar recursos a infraestructura hospitalaria.“Son cuatro rubros; la infraestructura de primer nivel, la infraestructura del segundo nivel, es decir, la rehabilitación de los hospitales y de las unidades de primer nivel, centros de salud.“Y además el equipamiento y el instrumental tanto en el primer como en el segundo nivel de atención”, dijo durante la conferencia mañanera de este martes desde Palacio Nacional.Robledo Aburto precisó que se invierten 11 mil 958 millones de pesos en 12 estados que este año contarán ya con dicho modelo de atención.Antes de Veracruz, entraron al programa los estados de Nayarit, Colima, Tlaxcala, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa.A partir de este mes se extenderá a Campeche, Veracruz y Guerrero, en tanto que Morelos, Michoacán y Oaxaca se establecerán en el mismo en el mes de diciembre.“Es para la cobertura de casi 12 millones de mexicanos que en estos 12 estados no cuentan con seguridad social y es directamente en la atención médica que es lo más urgente”, dijo.Aseveró que. hasta este momento, parte de los resultados que ha arrojado el programa en los estados ya implementados, se refleja en el surtimiento de recetas, donde hay un mayor control tanto en el almacenaje como en la compra de los medicamentos necesarios.Dijo que esto permite rastrear mejor la necesidad de los fármacos en cada entidad, indicando que las recetas surtidas han alcanzado incluso el 99 por ciento de los beneficiarios, con lo que se garantiza que los medicamentos lleguen a las personas “no quedarnos en el almacén”.