Con módulo en Minatitlán, reciben peticiones y quejas para AMLO

La Secretaría del Bienestar instaló un módulo de atención de peticiones y quejas a la población en general en el Parque Independencia de Minatitlán, en vísperas de la visita del presidente Andres Manuel Lopez Obrador.El delegado del Bienestar, Manuel Huerta, justificó lo anterior toda vez que la ceremonia por la Conmemoración de la Expropiación Petrolera será a puerta cerrada y sólo con invitados y medios de comunicación.Este módulo estará abierto de 9:00 a 17:00 horas, para que los quejosos puedan presentar sus demandas por escrito.“Esperemos que sean los menos los que se acerquen, justamente porque no van a poder acceder al evento y justamente el contacto con la gente; la gente lo busca pero no lo recomendamos y sí recomendamos que se vayan a vacunar porque hay muchos puntos en el sur de Veracruz”.Señaló que la agenda de López Obrador incluye la Mesa de Seguridad para analizar los datos en el tema y después inicia la conferencia de prensa matutina en Minatitlán y posteriormente encabeza la conmemoración en la Refinería “Lázaro Cárdenas”, considerada la más antigua del país.“La gente siempre quiere decirle algo al Presidente, quejarse de algo, denunciar algo, solicitar algo, informar algo y como no van a poder verlo porque no podrán accesar al evento, aunque la gente lo quiere ver, le decimos que es un evento cerrado por la veda electoral”.Destacó que México vive un momento con los precios del petróleo en el cual, los estadunidenses cruzan para comprar combustibles debido a que el energético es más barato.“Los gringos tienen que venir a comprar gasolina a diferencia de otros momentos en que los mexicanos cruzaban la frontera, porque estaba más barata allá (en Estados Unidos) que aquí y ahora se ha mantenido gracias al trabajo, esfuerzo y esta orientación en la materia”.