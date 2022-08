Con módulo, ofrecen orientación sobre qué estudiar a jóvenes de Río Blanco

Para evitar la deserción escolar y abatir el rezago educativo, en Río Blanco se instaló el módulo municipal “Ras de Piso” en la plazoleta “José Azueta”, donde se brinda capacitación a estudiantes de nivel básico y medio superior.Río Blanco se sumó a la estrategia de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de Veracruz, pues muchos jóvenes dejan sus estudios al no contar con asesoría sobre las áreas de oportunidad que el Gobierno ofrece.En el módulo a cargo de la Dirección de Educación se orienta a los jóvenes para consultar el "Programa Estatal de Oferta Educativa" (PEOE), donde pueden encontrar espacios en planteles de bachillerato, universidades y posgrado.La plataforma ofrece opciones de acuerdo a los municipios conurbados sobre la oferta educativa, así como la existencia que hay en todo el Estado.Cabe mencionar que el PEOE es una estrategia que se promueve en todo el estado de Veracruz, para que los jóvenes que no cuentan con acceso a internet o no tienen un dispositivo móvil, encuentren una opción educativa al alcance de sus manos.El módulo estará ubicado hasta el 31 de agosto en un horario de 10:00 a 14:00 horas, ya que ahí le brindarán a los interesados, la información que necesitan.