Con MORENA, Xalapa retrocedió 10 años: Américo Zúñiga

En estos últimos años Xalapa ha retrocedido diez años en términos de desarrollo y es el momento de despedir a los malos representantes populares que no supieron defender a nuestra ciudad, así lo expresó Américo Zúñiga Martínez, candidato a diputado federal por la alianza “Va por México”.



Al asistir a la marcha “Rescate por Xalapa”, convocada por agrupaciones de la sociedad civil y a la que se sumaron las alianzas “Va por México” y “Veracruz Va”, que conformaron PAN, PRI y PRD, el ex alcalde de la capital se comprometió que de llegar al Congreso de la Unión será un “gran defensor de Xalapa”.



“Traeré recursos para recuperar la calidad de la vida de los xalapeños. Por ustedes vamos a ganar el próximo 6 de junio, con toda la energía y fortaleza de los xalapeños. Este es el momento de despedir a los malos representantes populares que no supieron defender Xalapa”, refrendó en una Plaza Lerdo abarrotada por miles de xalapeñas, xalapeños, ciudadanos y militantes de las tres fuerzas políticas nacionales.



Ante hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad que acudieron sin presiones ni amenazas, dijo que este encuentro quiere significar eso, “la libertad, la defensa de las libertades en Xalapa, Veracruz y México”.



“Queremos libertad de expresión, libertades que tanto ha costado a este país ganar y que hoy las vemos amenazada. Queremos trabajar, vivir, pero fuera de la zozobra. Queremos vivir con seguridad. Hoy la realidad nos ha alcanzado. Hace tres años, muchos votaron por una esperanza, estoy plenamente convencido, porque así nos los han dicho, que están arrepentidos, porque esa esperanza fue traicionada y nunca se materializó”.



“Hoy, más del 70 por ciento van a apoyar el cambio confiable, a la coalición PAN, PRI y PRD. Es una gran alianza, una gran coalición. El día de hoy, aquí en el corazón de la capital de Veracruz, esta alianza está firmando con la sociedad civil, asociaciones civiles, agrupaciones de familias, que saben que van a contar con nosotros como defensores de la libertad, de la libertad, la justicia, de la seguridad para Xalapa y México”.



“Este es el momento. No habrá otro. Hoy México debe decidirse por la vía de la alternancia, recuperar contrapesos, recuperar la democracia, defender la constitución u nuestras instituciones. Con el apoyo de todos lo vamos a lograr la victoria el próximo 6 de junio”, expresó.