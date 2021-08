Con notificaciones, intentan que bares de Boca del Río respeten medidas por pandemia

Aunque no se ha llegado a la clausura de comercios por incumplir con las medidas sanitarias en Boca del Río, sí se han iniciado procedimientos administrativos en negocios que han sido visitados y no aplican los protocolos.



La síndica Ileana León Huesca resaltó que son principalmente los bares y restaurantes los que han sido objeto de notificación por no respetar las medidas sanitarias preventivas del COVID-19.



"Generalmente es por el manejo de los protocolos, el gel antibacterial, la sanitización no ha sido oportuna y tenemos que estar dando seguimiento en plazas comerciales, locales desde los más pequeños".



Explicó que la intención no es clausurar los comercios porque apenas se inicia la reactivación económica y es fundamental la recuperación de empleos, no obstante, sí existe revisión diaria de locales y plazas comerciales para asegurar que operan aplicando los filtros sanitarios.



Si bien realizan operativos, también han notificado comercios derivado de quejas ciudadana.



"No hemos llegado a la clausura, más si hemos llegado a notificaciones de primera instancia, la intención no es clausurar, estamos conscientes del tema económico complicado. Hay un procedimiento administrativo, primero es la notificación, no podemos sancionar a nadie si no está enterado, generalmente son quejas ciudadanas las que nosotros atendemos, no hemos llegado a un procedimiento de clausura".



La síndica de Boca del Río, pidió a los ciudadanos que asistan al ayuntamiento sólo en el momento que sea necesario y se realicen los trámites vía electrónica.