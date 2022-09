Con nuevo reglamento, empresas de grúas deberán tramitar nuevos permisos

El nuevo reglamento de arrastre para las empresas de grúas en Veracruz establece que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) realizará el cobro de facturas por sus servicios. Además, éstas deberán tramitar nuevos permisos e inscribirse al padrón de contratistas de la dependencia.El director general de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, José Antonio Camps Valencia, dijo que las 44 empresas del ramo tendrán 180 días para cumplir con las nuevas disposiciones una vez entre en vigor el marco normativo.Inicialmente, detalló, los grueros interesados deberán obtener permisos de la Dirección General de Transporte, después inscribirse al padrón de Finanzas y finalmente tramitar su permiso u autorización ante la Dirección de Tránsito.Añadió que en diciembre del año pasado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emitió un acuerdo que actualiza los cobros por los servicios de arrastre de vehículos, de ahí que las empresas que no estén de acuerdo no podrán seguir operando: “empresa que no esté de acuerdo con el tarifario o con los bajos costos pues no va a trabajar con los servicios auxiliares”, subrayó.Se proyecta que el reglamento sea publicado a partir de este mes de septiembre, mismo que también establecerá requisitos respecto al arrastre, salvamento y depósito de vehículos en corralones.“Todavía está el proceso de ajuste ese reglamento, pero dentro de los requisitos que ya se han establecido es que los permisionarios de las empresas de grúas van a tener que sacar un permiso temporal con la Dirección General de Transporte y a su vez tendrán que inscribirse en el padrón de proveedores de la Secretaría de Finanzas.“Una vez que ya tengan esos documentos con la Dirección de Tránsito deberán sacar una autorización que igual será de un plazo máximo de un año (…). Son permisos o autorizaciones temporales”, explicó.Respecto a la facturación, Camps Valencia dijo que está por definirse si Finanzas regresará el dinero o pagará los servicios de los concesionarios cada 15 días o cada mes, lo que garantizará que se respete el acuerdo tarifario que salió hace un año.“Actualmente en las 64 delegaciones que tenemos operan 44 empresas de grúas (…), yo considero que sí, la mayoría va a cubrir los requisitos. Uno de los requisitos importantes es el corralón y ya se prevé que tengan cámaras, que tengan un espacio mínimo de 5 mil metros cuadrados, que tengan seguridad, que expidan facturas y lo van a tener que hacer; como Finanzas va a jalar (el dinero) a fuerzas van a tener expedir nota o factura”, indicó.El director general de Tránsito y Seguridad Vial mencionó que también se regulará el servicio auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, que incluye a la Policía Estatal, Policía Vial, Fuerza Civil, Tránsito y Transporte.“El reglamento lleva mucho tiempo (afinándose); ya nos dio la instrucción el señor Gobernador de que lo quiere ya. Tendrán 180 días para que empiecen ellos a ajustar todo lo que tengan que ajustar y en este nuevo reglamento nos involucran a todas las dependencias, Tránsito, Transporte y Finanzas.“Una vez que salga el reglamento empezamos obviamente poco a poco, no podemos empezar de un jalón con todas”, indicó.Respecto al aumento a los salarios de los 750 trabajadores que integran dicha dirección, el funcionario agregó que deben de reducirse los índices de corrupción y el incremento los obliga a “trabajar al triple y a tener más esfuerzos”.