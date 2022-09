Con obra de teatro darán reconocimiento a Carolino Anaya

Los actores Guillermo Melo Guzmán y Eva Diviany invitaron a temporada de la obra “¿Que quién fue Carolino Anaya?, documental escénico de un acto de Carlos Ortega”, en el teatro La Caja de Xalapa, puesta en escena con la que buscarán darle reconocimiento a este personaje, pues aseguraron que muchos desconocen su trabajo.“Sabemos qué hay una colonia y un autobús que nos lleva a Carolino Anaya pero realmente no conocemos al personaje, como muy poco conocemos a Úrsulo Galván o José Cardel. Nos atrevimos a ponerle ‘documental escénico’ porque está plagado de datos, es una obra que se inscribe un poco dentro de la ‘narraturgia’, digamos que es una dramaturgia narrativa”, comentó Guillermo Melo.Por su parte, la actriz Eva Diviany describió la obra como una puesta en escena dinámica y didáctica, con música en vivo, cantantes, guitarristas, coreografías, misma que cuenta con 5 actores en escena, “creo que aparte de ser una gran puesta en escena para esta época es perfecta porque nos recuerda nuestras raíces y lo importante que es luchar por nuestras tierras y nuestro campo; volver a poner atención en aquello que nos da alimento y que nos ha dado sustento a nuestro país y al Estado”.Con la obra los actores también buscarán dar un aporte a la sociedad y a los más jóvenes; “es un documental escénico musical acerca de un héroe que si bien conocemos el nombre de la calle no conocemos su historia, no conocemos qué hizo ni los ideales por los que luchó y dicen que si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Es muy importante para nosotros no solamente la puesta en escena sino todo lo que conlleva, lo que aporta a la sociedad y sobre todo para las nuevas generaciones”, dijo Diviany.La obra fue estrenada en noviembre del año pasado en el Archivo Histórico Municipal y surgió a partir de un encuentro que se dio entre el director, Germán Vidal, quien ese entones era director de Atención Ciudadana y con la familia de Carolino, el cual ocurrió durante la remodelación del archivo.Las fechas en que se encontrará en temporada esta obra serán el 17, 18, 23, 24 y 25 de septiembre en el teatro La Caja, la cuota de entrada será de cooperación voluntaria.