Con pandemia, tortugas encuentran menos obstáculos en playas de Veracruz

El cierre de playas a los turistas ha favorecido para que se requieran menos rescates de tortugas marinas en las costas del litoral veracruzano, afirmó el presidente de la “Fundación Yépez”, Ricardo Yépez.



Sobre la protección y conservación de la tortuga en Nautla, explicó que los reptiles que llegan a desovar prácticamente se encuentran solos en las playas.



Regularmente, a su llegada las tortugas se encuentran con obstáculos, como basura y agentes externos que les impiden llegar a depositar sus huevos de manera tranquila, sin embargo, sin turistas, los riesgos para ellas son menores.



"Las tortugas regresan el mismo lugar de donde nacen, no es que haya incrementado la afluencia de tortugas marinas por falta de población como tal, lo que si se ha suscitado es que están más tranquilas, pueden ovipositar de manera más controladas porque no hay nadie que las esté molestando, no hay gente en las playas con cuatrimotor, no hay gente con lámparas en las noches, subiéndose en ellas, ellas pueden hacer su ciclo de manera natural", indicó.



Ricardo Yepez precisó que continúan vigilando pero no ha tenido la necesidad de reubicar los nidos, sólo aquellos que estén en peligro o cercanos a zonas habitables.



A diferencia de otros años en los que las intervenciones han sido mayores porque los huevos son blanco de animales domésticos, paso de de personas y vehículos, la crisis sanitaria ha favorecido a la reproducción de estos reptiles.



"No hemos estado rescatando, sólo las que se encuentran en zona de riesgos, no hay necesidad de mover las nidadas en zonas turísticas porque en este momento el turismo no está en zona de las costas. Se ha notado la disminución de turismo, las playas están cerradas al público y esto ha sido muy benéfico".



La poca afluencia también ha favorecido al avistamiento de más especies de aves y mamíferos acuáticos, como delfines.