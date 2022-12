Con pastorela, recaudarán fondos para jóvenes del Instituto Down Xalapa

El Instituto Down Xalapa, A.C. invitó a la presentación de su pastorela “Una Pastorela Mundial”, con la cual buscarán recaudar fondos para sus alumnos.“Somos 35 personas entre jóvenes con síndrome de down, maestros y familiares dentro de la obra. Los recursos van destinados a actividades que realizamos en el instituto, como por ejemplo tenemos el taller de panadería y de cocina; todo lo recaudado es a beneficio del instituto. Para los jóvenes que tenemos en edad adulta es para el centro de capacitación laboral y tenemos también pequeños que están en estimulación temprana, en maternal y grupos escolares”, comentó Italia Núñez Huerta, directora académica del instituto.Está al ser una asociación civil no cuenta con apoyo permanente del gobierno, razón por la que realizan actividades cómo está pastorela para recaudar fondos, sin embargo, Núñez resaltó que gobierno ha estado presente en las actividades que realizan y los apoyan “de una u otra forma”.“La pastorela desde hace dos años la habíamos suspendido por la pandemia y ahorita la estamos retomando, es una actividad que nos permite a nosotros además de recaudar fondos, demostrar a las habilidades que nuestros alumnos tienen y optar por la inclusión en cuestiones artísticas”.Ante el panorama de la inclusión en Xalapa, la directora académica consideró que todavía falta mucho en qué trabajar pero sí se están logrando cambios, razón por la que habría muchas instituciones que se dedican a eso y se han abierto muchas puertas. Así como la discriminación, misma que Núñez aseguró que a pesar de todavía existir en la capital hacia este sector, afirmó que hay cada vez más personas sensibilizadas en el tema.El Instituto Down Xalapa, A.C., cuenta con alumnos de Xalapa y de comunidades serranas como Coyoliyo, Las Vigas y Alto Lucero. Pese a que en muchas de estas familias prevalece la pobreza, estas hacen un esfuerzo para apoyar a sus hijos.“Lamentablemente se ha visto ese binomio; pobreza y discapacidad, es muy frecuente, entonces. Si lo hemos visto pero la verdad es que las mamás, porque en su mayoría son mamás las que los traen, son muy responsables y se esfuerzan para poder tráete a sus hijos a esta atención que necesitan”, señaló Núñez.La pues en escena “Una Pastorela Mundial”, se llevará a cabo este este lunes doce de diciembre a las 19:00 horas, en la sala grande del Teatro del Estado.El costo por entrada será de 100 pesos adultos y 50 pesos niños menores de 12 años, lo recaudado será destinado al apoyo de estos jóvenes con síndrome de down.