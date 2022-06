Con Programa de Oferta Educativa van por “cero rechazo” en educación superior

Los más de 20 mil aspirantes a estudios superiores que no lograron un espacio en la Universidad Veracruzana (UV) tienen otras opciones y un lugar que pueden buscar a través del Programa Estatal de Oferta Educativa (PEOE) 2022, expresó el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Jorge Miguel Uscanga Villalba, al referir que, en la entidad se pretende lograr el “cero rechazo” para quienes desean profesionalizarse.Durante entrevista, el funcionario estatal destacó que se hace un trabajo coordinado con la UV para reubicar a quienes no tienen un lugar en la universidad pública.“Nosotros no los llamamos rechazados, son no inscritos, porque no son reprobados, sólo que no hay capacidad para recibirlos y por ello, la UV busca opciones para reubicación y ahí es donde entra el PEOE”, expuso.A decir de Uscanga Villalba, se está haciendo un gran esfuerzo para lograr que los más de 20 mil estudiantes que aún no tienen un espacio, puedan continuar preparándose, por lo que otorgó el número telefónico 228 980 05 40, para quien pudiera tener alguna duda al respecto.“Se les atenderá a través de varias estrategias que conforman el PEOE, en donde se están colocando cientos de miles de opciones en todo el estado de Veracruz, en todos los niveles pero de manera especial en educación superior, tanto de instituciones públicas como de particulares, federales, estatales; estamos muy interesados en que los jóvenes tengan siempre un lugar para continuar sus estudios”.Y es que reiteró que la UV hace un gran esfuerzo para atender la solicitud de veracruzanos y veracruzanas pero no puede recibir a todos aquellos que tienen la aspiración de continuar sus estudios, “entonces que revisen el corrimiento pero sobre todo, que revisen el Programa Estatal de Oferta Educativa 2022”.Con la UV, dijo, ya se ha colaborado en años anteriores, de manera que ya se les envió toda la información y se colocará en sus páginas y en los correos electrónicos de sus aspirantes, para que quienes aún no cuenten con un lugar puedan revisar las propuestas.Jorge Miguel Uscanga destacó que hay muchas opciones en todo el Estado de Veracruz e incluso, sostuvo que las escuelas particulares que participan en el PEOE están ofreciendo becas de descuento en inscripción, colegiatura y también especifican los costos de titulación.La plataforma se puede consultar en cualquier buscador como PEOE y ahí se encontrarán las oportunidades por municipios, por áreas y escuelas, añadió el entrevistado.“Rechazo cero, eso es lo que queremos y hay opciones, invitamos a jóvenes adultos que quieran continuar con sus estudios a que visiten las plataformas y encuentren opciones para que no dejen su profesionalización”, concluyó.