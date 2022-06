Cada año, la Universidad del Conde transforma la vida de mujeres de escasos recursos con tratamientos y cirugías estéticas, además de apoyo psicológico y nutricional, sin ningún costo para ellas.Lo anterior con el programa social "Mírate y sé feliz", que desde hace 10 años puso en marcha a través de la Fundación del Conde, con el cual las invita a participar.Ante los señalamientos de supuestamente no contar con el reconocimiento oficial en sus planes académicos; beneficiarias de esta acción emprendida por la institución de Educación Superior, ubicada en Coatepec, desestimaron lo afirmado por la youtuber Sandra Aguilera durante una conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que supuestamente las intervenciones quirúrgicas las realizaban personas sin la especialidad médica.Una de ellas fue Rosa Isela Montoya, quién afirmó que se trata de una difamación hacia la Universidad del Conde, que las ha beneficiado bastante con este programa."A mí me hicieron una cirugía con un médico egresado de dicha universidad y al igual que todos los que salen de esa institución contaba con título, cédula, certificado y con maestría. Aquí sigo y sigo viva”, afirmó la participante de "Mírate y sé feliz", con lo cual rechazó que haya casos de mala praxis y defunciones por estos procedimientos estéticos.Montoya comentó que hace años sufrió un accidente, del que gran parte de su cuerpo resultó con quemaduras, por lo que la cirugía que recibió de manera gratuita la ayudó a superar está traumática experiencia."Fui a una institución pública para que me atendieran, estuve a punto de perder el brazo izquierdo, soy cocinera y vivo de lo que hago con mis brazos y manos. Véame, estoy bien gracias a la Fundación del Conde ya que ahí me hicieron tratamientos con los que no cuenta el Sector Salud", resaltó.Al agradecer al doctor Marco Antonio Conde Pérez por pagar los gastos de su atención médica, aseguró que es una mentira lo que están diciendo de que las carreras se cursen en seis meses."Pueden venir y comprobarlo. La invito señorita Sandra a que se dé una vuelta por aquí y pueda ver a cuánta gente se ha apoyado en estudios, con deporte a niños de la comunidad y con salud médica”, afirmó la mujer.Para Rosaura Landa, otra de las mujeres que recibió el apoyo de la Fundación del Conde, lamentó el "cinismo" de la influencer por externar que ha habido muertes entre las operadas por egresados y que la Universidad no cuenta con permisos de las autoridades educativas."Quien acusa debe verificar y tener prueba, soy beneficiaria de la fundación desde hace 10 años por medio de la fundación que funciona en conjunto con la Universidad y sus médicos Egresados cuentan con todos sus documentos y bastante calidad, por lo que deben de aclarar esto", aseveró.Pero no sólo las beneficiarias del programa social salieron en defensa de la institución, también lo hicieron médicos estudiantes de las Maestrías en Medicina Estética y Cirugía Estética de la Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina.Expusieron que luego de realizar su carrera de 7 años de Medicina y cursar por dos años dichos posgrados, se sienten indignados por las difamaciones que han sufrido por parte de Sandra Aguilera.Además, advirtieron que la demandarán penalmente por haberlos definido como "médicos patito", que sólo hacen seis meses de estudios estéticos y que son causantes de muchas muertes.La asistencia de los alumnos a sus clases presenciales de maestría en la Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina también implican una importante derrama económica en Xalapa y Coatepec en materia de hospedaje y alimentación.En ese sentido, la Consejera de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa y la Región, Ivonne Quirarte Mora, detalló que al mes se acumula con casi mil hospedajes, comidas, transportación, guía y recorridos turísticos, de médicos que acuden a realizar sus estudios en Medicina Estética y Cirugía Estética.Consideró que las autoridades deberían apoyar a los empresarios que le apuestan al desarrollo sustentable de sus comunidades, como resultado de la operación de sus empresas."Definitivamente es muy importante la proyección que la operación de ambas instituciones educativas mencionadas le da no solo a los Municipios de Coatepec y Xalapa, donde se encuentran asentadas, sino a todo el Estado de Veracruz. Es algo que se debe de tomar en cuenta", indicó la empresaria hotelera.Reiteró que el doctor Marco Antonio Conde Pérez y la Universidad del Conde son un importante apoyo económico para el sector turístico y restaurantero de la región de Xalapa.Dentro de sus programas de responsabilidad social, esta institución académica con 20 años de existencia apoya a niños de escasos recursos en la práctica de deportes como el fútbol americano, a los que ha hecho campeones en las diversas ligas.Los beneficiarios sólo deben estar estudiando y mantener un promedio superior a 8 puntos, para poder participar en esta iniciativa que los ayuda a cumplir sus sueños de entrenar esta disciplina que resulta extremadamente cara, cuyos equipos son inaccesibles para quienes no tienen los medios económicos.Al momento cuenta con ligas pequeñas hasta profesional, logrando hacer campeones en circuito nacional de fútbol OMEFA y en la "Liga Arena" de los Estados Unidos.Además, cada año se realiza una concentración exclusiva solo para los equipos Mexicah, que tienen como principal atractivo, que esos cursos y clínicas las imparten jugadores en activo de la liga NFL de los Estados Unidos, a los que sólo pueden ver en televisión.Los padres de familia de los pequeños también se mostraron desconcertados por los señalamientos que descreditan a la Universidad del Conde, y dijeron estar preocupados que por la difamación ésta sea cerrada. (IP)