Con pruebas rápidas, han detectado VIH entre xalapeños

La funcionaria del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Angelica del Llano, dio a conocer que de las mil 100 pruebas rápidas de VIH que han practicado en lo que va del año, 12 han salido positivas, dándole seguimiento y atención psicológica gratuita a quienes reciben este resultado.En entrevista en el parque Juárez, donde este miércoles, a propósito del Día Mundial del Lucha contra el SIDA, se lleva a cabo una jornada de aplicación de pruebas rápidas, apuntó que muchos portadores del virus desconocen esta situación por miedo a practicarse el examen.“En lo que va de este año llevamos mil 100 pruebas realizadas aproximadamente y llevamos alrededor de 12 casos reactivos, hay muchos casos donde las personas teniendo el virus no lo saben, lo desconocen por miedo a realizarse la prueba, o porque ellos creen que no es necesario realizársela”, manifestó.Del Llano destacó que con esta acción se busca la detección oportuna del virus, para que los infectados lleven un tratamiento desde que aparecen los primeros síntomas o antes, para que no empeore su salud.Además, expuso que durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, la afluencia de personas a practicarse la prueba disminuyó considerablemente pero ahora se está reactivando y normalizando la asistencia de los interesados.“La aplicación de pruebas va variando mes con mes pero normalmente entre 150 a 200, un poco más o un poco menos”, enumeró al acotar que el puerto de Veracruz tiene el primer lugar de casos en el Estado y si bien no señaló el peldaño que ocupa la Capital, sí mencionó que está entre los primeros cinco.La funcionaria del IMMX adicionó que las personas con resultado reactivo son canalizadas al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”.“Se les da el tratamiento, se les da toda la orientación, el IMMX en caso de requerir les brinda asesoría psicológica sin costo y el CAPASITS les da todo el tratamiento y su seguimiento, el medicamento y es sin costo también”, precisó.Finalmente, comentó que cuando hay un resultado reactivo a la prueba rápida, en el Instituto le practican un segundo análisis para descartar o confirmar el positivo y posteriormente en el Centro Ambulatorio le practican una tercera.