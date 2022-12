Con pruebas y con la ley, “no con chismes” se actuará en Sayula de Alemán: Cisneros

En Sayula de Alemán se actuará conforme lo marca la ley, a través de las instancias correspondientes y con pruebas fehacientes de los actos ilegales en los que se podría haber incurrido, “no con chismes”, señaló el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, quien desestimó las acusaciones realizadas en su contra por el tesorero de ese municipio, Rafael González Cárdenas, quien supuestamente se encuentra desaparecido desde la mañana de este martes.Durante entrevista, el funcionario estatal reveló que no conoce al tesorero y sostuvo que cualquier acusación se tiene que sustentar con pruebas y no sólo con dichos.“Si a otras personas les constan estos dichos, pues tendrá que presentar su denuncia con los documentos pertinentes ante la Fiscalía General del Estado”, asentó.Y es que el tesorero, quien se ha reportado como desaparecido desde esta mañana de martes, grabó un vídeo en el mes de noviembre y se hizo público hoy mismo, donde acusa al secretario de lo que le pudiera ocurrir.Sobre el conflicto que se mantiene en Sayula de Alemán desde hace varios meses y donde se han interpuesto un sin número de denuncias entre la alcaldesa Lorena Sánchez y el cuerpo edilicio, dijo que se trata de un conflicto interno, pero se tiene que resolver.“Eso tiene que resolverse en las instancias correspondientes y la primera instancia es el Órgano de Fiscalización, ellos serán los que en su momento tienen que revisar las cuentas públicas y si hubiese alguna irregularidad, presentar las denuncias correspondientes”, dijo Eric Cisneros.De igual modo, dejó en claro que las autoridades de Veracruz actuarán con total apego a la ley, “sea quien sea”.“En este gobierno no se trabaja de oídas, se trabaja con temas documentales. Nosotros no vemos partidos para el tema de gobierno, atendemos a todos por igual”.Para finalizar, el funcionario estatal dejó en claro que se actuará en contra de los responsables de este conflicto, así sean autoridades municipales emanadas de Morena. “Pero eso tendrá que dirimirlo la instancia correspondiente. Si hubiese algo tendría que dirimirlo la Fiscalía”.