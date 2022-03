Con recursos fiscales “remanentes” se atenderán baches en calles de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que su administración dispondrá de recursos fiscales remanentes con los que se atenderán los “famosos” baches y reparaciones emergentes a las vialidades de la Capital.Indicó que este es un programa que echó a andar la Dirección de Obras Públicas y que busca atender las peticiones de la ciudadanía en las que se manifiesta por el mal estado de algunas calles de la ciudad.“Lo que se aprueba es recurso para imagen urbana y un recurso para pavimentaciones que le llaman de los ‘famosos’ baches y emergentes. Es un programa que se instaló en la Dirección de Obras Públicas y ahorita estamos acelerando los procesos porque la gente nos señala algunas calles no completas porque están fracturadas”, precisó Ahued Bardahuil.Cabe recordar que el pasado martes, el Cabildo acordó llevar a cabo una revisión de recursos fiscales provenientes de ejercicios anteriores no ejercidos en el año 2021, con la finalidad de integrar un fondo de "recursos fiscales remanentes", para afrontar compromisos no presupuestados, para su posterior aplicación.“Entonces asignamos recurso para reparaciones emergentes que no se requiere de toda una instalación de un comité, de un patronato, sino que ya con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), básicamente estando la tubería correcta y la factibilidad que se reparen los trazos de concreto que se tienen que hacer”, explicó el munícipe xalapeño.Puso como ejemplo de este programa la reparación de la avenida Miguel Alemán casi llegando a la avenida Américas, cuyo tramo ya está presupuestado y se espera agilizar los trabajos.“Ya es imposible transitar esa zona, ya está el presupuesto para hacerlo y ahí entra el programa que son por los montos menos costosos pero de gran trascendencia para la compostura de la vialidad de la ciudad”, abundó.Ricardo Ahued también expuso que próximamente se rehabilitará la calle Chopin, en la colonia Indeco Ánimas, tal como lo solicitaron sus habitantes; así como los baches y daños que presentan las avenidas Arco Sur y Lázaro Cárdenas.