Con redes sociales, joven xalapeña ayudó a negocios locales a sobrevivir

Gracias a una combinación del talento local con el potencial de las redes sociales, la emprendedora Liz Parra no sólo incentivó las ventas, además evitó el cierre de micro y pequeñas empresas xalapeñas afectadas durante la pandemia.



Todo inició con el arranque de la fase de "Quédate en casa" en el centro de trabajo de Liz, en marzo de 2020; la egresada de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana comenzó su propio aislamiento.



No obstante, la medida de distanciamiento social y la suspensión de actividades en oficinas privadas y de Gobierno desplomó en más de un 60 por ciento los ingresos de su mamá, dueña de un negocio de desayunos y comida.



"Con lo de la pandemia nos mandaron a cuarentena desde marzo, (...) desde el 28 de marzo empezamos la cuarentena y en casa, con mi abuelita, una persona de 84 años, guardamos cuarentena desde el 14 de marzo, (...) ella vendía en oficinas de Gobierno y muchos se fueron y ni siquiera le pagaron lo que debían porque mi mamá les cobraba por quincena".



En abril, en el punto más crítico de las medidas de distanciamiento, Liz abrió el perfil de Facebook del negocio de su mamá.



"Como egresada de FCAS se me ocurrió manejar sus redes sociales para vender a más personas y (el negocio) sigue vigente, se animó a seguir vendiendo, no quiso detenerse y le vende a las oficinas, a la gente de Internet y los vecinos"



Liz detectó un problema semejante en varias pequeñas empresas, y la emprendedora comenzó a comunicarse con los pequeños empresarios, o bien, consiguió contactos por medio de sus amigos.



“Y yo les ayudé a tener la imagen de sus negocios en redes sociales, en la página de Facebook o Instagram con su logotipo y ayudarles en sus contenidos y tuvieran la misma oportunidad de promover sus negocios".



Pronto las pequeñas y pequeños empresarios se acercaron a Liz en busca de asesoría para captar más ventas por medio de Facebook.



"Fue donde dije, que también voy a aprovechar a tener el mismo ingreso con las personas y tuvieron el mismo resultado con mi mamá, muchas estaban en casa y usaban muchas más redes sociales".



Con dicha fórmula, Liz abrió los perfiles en la red social de al menos 8 pequeñas empresas, y estas, continúan activas en redes.



"No te puedes quedar parado tienes que buscar una solución, pensar cómo puedes salir adelante y es una oportunidad que debes aprovechar".



La egresada de la UV es clara: en momentos difíciles "hay que buscarle" para aprovechar la oportunidad.



"Somos varios, no nada más yo los que hemos construido estas herramientas y yo creo que sí, (...) hay que atreverse más que nada. La gente se tiene que aventar a digitalizarse y muy seguramente lo vamos a necesitar en algunos meses y se tienen que dar la oportunidad de crecer. La gente se tiene que animar y buscar la forma de darse a conocer".