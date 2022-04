Con reforma electoral, AMLO busca controlar elección ante descontento ciudadano: PRD

El presidente del PRD Veracruz, Sergio Cadena Martínez, expresó el rechazo de este partido a la reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues indicó que su intención es controlar la elección ante el creciente descontento que ve en los ciudadanos.El dirigente perredista señaló que el mandatario federal está consciente que no tiene el respaldo que anteriormente tenía, por lo que en un afán de perpetuarse en el poder o al menos de que su partido se mantenga en el poder busca desaparecer el INE y con eso regresar al control de las elecciones como hacía el PRI hasta los años 70.En ese entonces, recordó, "el PRI era Todopoderoso" y ganaba porque el gobierno controlaba toda la elección al ser el árbitro.Resaltó que hoy el INE se ha consolidado como una institución y la democracia no es perfecta pero es la mejor que se ha logrado hasta el momento y no puede haber un retroceso.Agregó que esa reforma electoral propone que los ciudadanos elijan a los presidentes de los Tribunales Electorales pero esto no puede dejarse abierto porque a esos cargos deben llegar personas capacitadas.Señaló que a través del bloque opositor que hay en el Congreso, se espera parar esa reforma electoral por lo que implica.