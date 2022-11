Con Reforma Electoral, AMLO quiere fulminar a la oposición: PRD

La Reforma Electoral del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, busca conceder al titular del Poder Ejecutivo federal el control absoluto de las elecciones del país, fulminar a la oposición y regresar al país al autoritarismo.Para Jesús Velázquez Flores, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la intensión de López Obrador es controlar las elecciones a través del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que sustituirá al Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con la iniciativa de reforma.“Lejos de buscar mejorar el sistema democrático de México, lo que él busca es tener el control del órgano electoral, que en este momento no lo tiene porque el INE es un órgano independiente y autónomo y eso no le conviene, lo que quiere es tener el control de las elecciones como pasaba antes. Recordemos que en su gabinete tiene incrustado a Manuel Bartlett Díaz, que ere el que hacía todo tipo de fraudes y cochinadas”.Defendió la permanencia del INE, pues a pesar de sus etapas oscuras, hoy ha logrado generar una gran confianza ciudadana.Por ello, agregó, es importante no solo fortalecer al INE, sino también a los Tribunales Electorales y a los Órganos Electorales locales y no intentar desaparecerlos.“En lugar de desaparecerlos se debería estar buscando dotarlos de un escudo protector que impida que los gobernantes en turno, como el caso del actual presidente del país, inmiscuirse en temas electorales con el único afán de tener el control”.Otro de los aspectos centrales de la reforma es reducir de 11 a 7 consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como desaparecer a los legisladores plurinominales.Para la elección de los consejeros se propone que las Cámaras de Diputados y de Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal presenten una lista de perfiles de la que se elegirán a los consejeros a través el voto popular. El mismo procedimiento aplicará para la integración de la Sala Superior del TEPJF.“Los consejeros serán elegidos a modo y con la eliminación de las prerrogativas a los partidos políticos no tendrá contrincantes y así, seguir gobernando al país a su conveniencia”.