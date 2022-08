Con Reglamento para Grúas, cobros de arrastre bajarán hasta 95%: Hugo Gutiérrez

En Veracruz no existía una reglamentación para concesionarios de grúas, por lo que cobraban cifras que llegaban hasta los 100 mil pesos, en caso de vehículos de transporte de carga, por un arrastre y 350 mil pesos por autos accidentados, expresó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Hugo Gutiérrez Maldonado, al asegurar que con el Reglamento para Grúas en el Estado de Veracruz, se regularán los costos de los servicios y un arrastre bajará su tarifa hasta en 90 o 95 por ciento.Durante entrevista, el funcionario estatal adelantó que las tarifas se reducirán “y el que le quiera entrar que le entre y si no, que se vayan”.Y es que a decir de Gutiérrez Maldonado, las grúas cobran lo que quieren porque no tienen una tarifa específica que tengan que respetar, de manera que cometen abusos en contra de los usuarios.De este modo, y con el Plan Integral de Tránsito del Estado, se terminarán los altos costos en los servicios de grúas, ya que las cuotas que se pretenden aprobar, se reducen hasta en 95 por ciento.“Un camión de carga que se quede en el corralón, te van a cobrar 190 pesos por día; un arrastre de vehículo, mil 200 pesos. Va a cambiar todo, porque ahorita te cobran hasta 70, 80, 90 o hasta 100 mil pesos por un arrastre y así han estado cobrando”.Los abusos llegaban al grado de que, cuando había accidentes, se excedían con cuotas de hasta 350 mil pesos por el arrastre y las maniobras realizadas para movilizar un vehículo chocado.Ahora, dijo Hugo Gutiérrez, se contará con una base jurídica para dar de baja a los concesionarios que incurran en cobros excesivos por sus servicios y ya se podrá contestar a los jueces de distrito con un reglamento específico que determine la causa del porqué se decide retirar la concesión.“Actualmente como no había una Ley de grúas, se amparaban y ganaban, pero eso ya se acabó”, sostuvo.Con las nuevas tarifas, los usuarios pagarán el 10 o el 5 por ciento de lo que normalmente pagan, por eso lo importante es que ya salga este reglamento, insistió el funcionario estatal al agregar que el principal objetivo de este plan integral, es acabar con los abusos y la corrupción.Es por ello que también se contempló el aumento al salario de los elementos de Tránsito del Estado y la homologación con los policías estatales, de manera que no habrá excusa para pedir o aceptar alguna “mordida”.Todo esto es posible gracias a los ahorros que ha realizado este Gobierno y al buen manejo de las finanzas, recalcó.“Por eso da para hacer este tipo de cosas, que afortunadamente nos sirve a toda la ciudadanía, porque un (agente de) Tránsito bien pagado nos evita cuestiones de corrupción”, expuso.Es así que, de un poco más de 5 mil pesos que ganaba un elemento de Tránsito del Estado, ahora ganará 16 mil pesos. “Este Gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, se ha caracterizado por poner orden en este tipo de situaciones, porque antes mucho políticos preferían voltearse y no ver las necesidades de los elementos. Pero son personas, tienen familias y necesidades”.En este sentido, Hugo Gutiérrez dejó en claro que si como autoridad exigen resultados y cero corrupción, tienen que pagarle bien a los policías y a los elementos de tránsito para que ellos también se sientan comprometidos con su trabajoPor otra parte, advirtió que a quien se sorprenda incurriendo en actos de corrupción se sancionará con baja definitiva.“Siempre ha habido sanciones, tenemos el operativo con elementos encubiertos, en donde nosotros les ofrecemos para que caigan en el acto de corrupción y se les ha dado de baja. Continuarán estos operativos y ahora con más fuerza porque no habrá ninguna excusa para que anden quitándole el dinero a la gente en la calle”, finalizó Hugo Gutiérrez Maldonado.