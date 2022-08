Con reglamento y nuevo padrón, prevé SSP se terminen abusos de grúas

A finales de mes se presentará el reglamento para regular las grúas que operan en Veracruz, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, y con ello se acabarán los abusos señalados por ciudadanos.Advirtió que se va crear un nuevo padrón de grúas, el cual actualmente tiene registradas 122 concesiones y en la mayoría la queja principal de los automovilistas es los altos costos del arrastre.Entre los principales cambios es que el ya no se cobrará la cuota directamente en los contralores, sino a través de la Tesorería del Gobierno del Estado."Se van a acabar los abusos y estamos viendo (…) que las multas las cobre directamente Tesorería y que de ahí cada mes que se le pague a la gente que se dedica a los arrastres para que no se cometan esos abusos a la ciudadanía. El alto cobro, el que muchas veces te quieren cobrar el arrastre y las maniobras mucho más de lo que vale el carro".Agregó que la cuota será por abanderamiento, por kilómetro y maniobra.Con este nuevo esquema serán los concesionarios los que decidan si se quedan o se van, porque deberán acatar las medidas que imponga la SSP."La gente que quiera seguir trabajando a Gobierno, a Tránsito, será bienvenida y los que no, se pueden retirar. En el mismo reglamento se va decir a dónde puedes ir tú a poner tu queja, ya está el reglamento ya podemos dar de baja las concesiones, porque ahorita se amparan. Vamos a hacer un nuevo padrón, tenemos como 122 pero en realidad vamos a empezar un nuevo padrón".Gutiérrez Maldonado, indicó que será el primer reglamento para operar a las grúas.También se obligará a los concesionarios a tener una póliza en sus corralones para hacer frente a los daños qué se generen en los vehículos.