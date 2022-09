Con regreso a clases, aumentaron solicitudes de actas de nacimiento en Xalapa

Las inscripciones de los estudiantes previos al inicio del ciclo escolar 2022-2023 incrementó en un 35 por ciento la compra de actas de nacimiento en formato valorado, ante las oficinas y módulos del Registro Civil de Xalapa.Así lo señaló su oficial, José Luis Martínez Corona, quién añadió también que las solicitudes para dar de alta las actas en el sistema de copias nacional, aumento entre el 15 y 20 por ciento."Calculamos que incrementó en un 35 por ciento la compra de actas en formato valorado, que es el que se expide en oficialía y en los diversos módulos de los centros de gestión, también se incrementó entre un 15 a 20 por ciento la solicitud de altas en sistema de copias de nacimiento que no se encontraban todavía no habían sido adheridas a la plataforma nacional y que ahorita con el ingreso de muchos menores se están solicitando", expuso.En general, el funcionario dijo que el trabajo para el Registro Civil subió un 50 por ciento en estos dos meses previos por el retorno a las clases presenciales de los alumnos.Recordó que desde el año pasado y por instrucciones del Registro Nacional de Población (RENAPO), Veracruz empezó a subir las actas de nacimiento a la plataforma nacional para que se puedan descargar de Internet en todo el país, en embajadas y consulados alrededor del mundo, y disponibles en todo momento."Sin embargo, la base de datos se está cargando poco a poco, y a pesar de que Veracruz contaba con una plataforma al cien por ciento, tuvimos que iniciar con aquellas que ellos no habían incorporado", precisó al asegurar que tanto en la Dirección General del Registro Civil de Veracruz, como en la Oficialía de Xalapa y de los demás municipios, trabajan diariamente para incorporarlas."Nosotros tenemos la idea de que, posiblemente, a finales de este año, estemos incorporando el cien por ciento de lo que nos falta, al menos del municipio de Xalapa", estimó José Luis Martínez, quién expuso que el padrón de actas data desde 1861.Enumeró que tienen 600 solicitudes al día, entre las oficinas principales de la central de abasto y los módulos, y el tiempo de espera es de 15 minutos por cada captura de acta."Es para tener una mejor calidad y en su momento es benéfico para el usuario, porque más adelante ya la va a poder descargar desde su casa, desde la plataforma de la Secretaría de Gobernación federal o la de Gobierno del Estado de Veracruz", detalló.