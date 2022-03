Con resolución de la Corte, Rogelio “N” se libera de carga jurídica: PRD

El diputado federal perredista, Jesús Velázquez Flores, reafirmó que ya no hay motivos para que todas las personas sometidas a prisión preventiva oficiosa por el delito de ultrajes a la autoridad, ya declarado como inconstitucional por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no recobren su libertad."Claro que van a salir, acuérdense que hay un expediente abierto en contra de cualquier persona por ultrajes a la autoridad, en este momento que la SCJN declara inconstitucional este delito, el delito deja de existir, por lo tanto, la detención por este ilícito debe quedar sin efectos, obviamente mediante un trámite jurídico que tendrá que hacer la persona detenida", explicó en conferencia de prensa.Estimó que en "cuestión de días", todos los que hayan sido procesados bajo este tipo penal derogado por el Máximo Tribunal Constitucional del país, deberán salir a la calle, a menos que tengan otros procesos penales en curso."Si hay más delitos se seguirá la lucha por lo consecuente pero por cuanto hace al delito de ultrajes a la autoridad, a partir de la resolución y de los efectos de la sentencia, deben quedar sin efectos los expedientes (...) Todas las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo en relación a este delito también correrán la misma suerte", refrendó.Con relación a la posibilidad de que Rogelio "N" y otros perredistas detenidos en penales estatales y federales acusados de cometer este ilícito, salgan también libres; el legislador federal indicó que lo importante de su derogación, en el caso del exSecretario de Gobierno, es que era la acusación más avanzada que se seguía en su contra."Lo importante de su derogación en el caso de Rogelio es que era el expediente más avanzado, él fue detenido el 13 de marzo del año pasado por ese delito, a la fecha el expediente estaba muy avanzado, incluso se corría la posibilidad de que fuera sentenciado por este delito, claro, todo fuera de la legalidad", comentó.Velázquez Flores acotó que con esto se "libera un poco la carga jurídica" que se tenía para acusar al ex colaborador del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares; no obstante, refirió que en las demás acusaciones se seguirá la lucha legal.Consideró que los 23 años de cárcel que pedía la Fiscalía General del Estado (FGE) para Rogelio "N" dejarán de tener efectos; y todos aquellos procesados por ese tipo penal deberán salir en libertad.Asimismo, enfatizó que el fallo de la SCJN demuestra que los "morenistas no saben hacer su trabajo, Cuitláhuac, el Congreso actual y el anterior".