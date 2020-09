Con restricciones, reabrirán sólo 4 parques de Xalapa

El Ayuntamiento de Xalapa anunció la reapertura de cuatro parques de la ciudad: el Parque Ecológico Macuiltépetl, El Haya, Los Tecajetes y el parque Bicentenario, con un horario de 7:00 horas a las 15:00 horas.



Durante Sesión Ordinaria de Cabildo, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero informó que al pasar la Capital del Estado al color naranja en el semáforo epidemiológico, se decidió abrir estos espacios.



"Sí se van a abrir gradualmente los espacios que permiten el control del acceso, estoy hablando de 4 parques, Macuiltépetl, Haya, Tecajetes y Bicentenario, estos se abrirán cumpliendo protocolos, cumpliendo reglas. Debemos de cuidar que no haya saturación del parque, debemos de cuidar que haya un ingreso regulado", dijo.



Indicó que las medidas que se tomarán para que los xalapeños hagan uso de estos espacios son: no hacer uso de los aparatos y juegos, evitar la entrada de las personas vulnerables y evitar el comercio.



"Tratar de que las personas que tienen diabetes, hipertensión, procuren no exponerse, evitando el comercio, no vamos a permitir que se vendan alimentos, bebidas. Se procurará en todo momento que haya la sana distancia. Yo sé que mucha ciudadanía lo ha venido solicitando".



Ante ello, los regidores exhortaron a la población, continuar manteniendo las medidas sanitarias ante la pandemia COVID-19, a pesar de que el municipio ya se encuentra en semáforo anaranjado.