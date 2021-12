Con Revocación, al INE "le toca servir, no servirse”: MORENA

Al Instituto Nacional Electoral (INE) le toca "servir y no servirse", expresó el delegado estatal en funciones de Presidente del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, al señalar que el organismo sí tiene presupuesto para la consulta sobre la Revocación de Mandato.Durante entrevista, Esteban Ramírez dijo que el Consejo General del INE decidió posponer la realización de la consulta sobre el mandato del Presidente de la República, con el “pretexto” de que no hay presupuesto para hacerla.Sin embargo, dejó en claro que con esta decisión, los consejeros atentan contra el derecho constitucional de las y los mexicanos a la democracia participativa.Ramírez Zepeta recordó que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió que el INE tiene que hacer los ajustes necesarios a su presupuesto para realizar la revocación del mandado.“Le toca al INE servir, no servirse”, dijo, agregando que la sociedad y los tiempos exigen austeridad republicana.En la Cuarta Transformación, expuso, se trabaja por construir la democracia participativa y recordó que son millones de personas que ya han hecho llegar sus firmas ante el INE para que se realice la consulta.De igual modo, Ramírez Zepeta sostuvo que buscarán seguir defendiendo la voluntad popular, ya que este ejercicio establecerá el precedente histórico de que el pueblo pone y el pueblo quita.