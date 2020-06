Con riesgo máximo por virus, ya iniciará la "nueva normalidad" en Veracruz

Debido a que hasta este miércoles en Veracruz continúa el semáforo COVID-19 en rojo, es decir, en la máxima intensidad de la epidemia, desde este día se adopta el semáforo federal con otras medidas que permiten la apertura de algunos giros de negocios.



Durante el mensaje que se otorgan de manera diaria las autoridades sanitarias, la Subdirectora de prevención y control de enfermedades Guadalupe Díaz del Castillo Flores, informó que a partir de observar la disponibilidad en la ocupación hospitalaria, se adopta la semaforización federal para el retorno a una nueva normalidad, lo que quiere decir que se inicia con la adaptación a las actividades que se consideran esenciales.



Las medidas las determina el Comité Técnico de Salud, expresó, al agregar que esta es la mayor autoridad sanitaria después del Ejecutivo.



Por ello se considera la apertura de algunos giros de negocios, como la actividad de construcción, fábrica de autopartes, de transporte y minería, que ya están permitidas por la Federación desde el 1 de junio.



En este sentido, anunció que para el sector hotelero se permite el 25% de ocupación, pero el servicio será exclusivamente para quienes demuestren que su estancia se debe a una cuestión laboral o de negocios esenciales: “no son vacaciones, no aflojemos”, puntualizó.



Dejó en claro que hasta ahora no se permitía que los restaurantes estuvieran abiertos, pero a partir de este momento se autoriza hasta el 25% de ocupación en todos los restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas, manteniendo las medidas de sana distancia, gel en la entrada, mesas con sanitizante y todos sus trabajadores con careta o cubrebocas.



Destacó que para los prestadores de servicios de peluquerías, estéticas, y barberías se permite continuar sus actividades pero bajo cita previa y a domicilio, con el protocolo sanitario correspondiente y en el entendido de que las personas con síntomas usuarias o que prestan el servicio deben de permanecer en aislamiento.



“Continúan cerrados cines, teatros, museos, eventos culturales, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros recreativos, centros nocturnos, bares, salones de eventos, gimnasios, albercas, centros deportivos, spa y centros de masaje, están totalmente suspendidos”, asentó la funcionaria estatal.



De igual modo, reiteró que sigue restringido trasladarse entre municipios.



“El estado de Veracruz hoy miércoles 10 de junio continúa en el semáforo rojo de riesgo: esto quiere decir que aún estamos en la máxima intensidad de la epidemia por lo que les recomendamos quedarse en casa, no viajar entre municipios, mantener sana distancia, no difundir noticias falsas, realizar actividades en familia dentro del hogar, tener solo un responsable de las compras indispensables y que en el transporte público vaya con solo el 50% de los pasajeros”, finalizó.