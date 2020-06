Con “sana distancia” habrá celebración a Santa María Magdalena, en Xico

La Parroquia de Santa María Magdalena, en Xico, dio a conocer que debido a los tiempos difíciles que se viven por la pandemia en el mundo y en el país, y para evitar contagios de COVID-19 en el pueblo mágico, el cual ya registra varios casos; este año se celebrará de manera diferente la fiesta en honor a su Santa y no como tradicionalmente se hace.



Y es que se informó a la población que, aunque se harán algunas actividades religiosas, no habrá las veladas ni procesiones que comúnmente acompañan estas fiestas patronales, además de que se canceló la quema de fuegos artificiales, toritos y pirotecnia, para evitar aglomeraciones y con ellos contagios masivos en el pueblo.



A través de una circular, el párroco, Javier Aguilar Viveros, así como el Consejo Parroquial y mayordomos informaron a la ciudadanía que tal decisión causa tristeza en la feligresía, pero es necesaria para el bien de la comunidad.



“Estamos viviendo tiempos muy difíciles y de mucho dolor por la pandemia que azota al mundo, pero como personas de fe y mucha devoción debemos expresar nuestra confianza en Dios y en nuestra santa patrona María Magdalena sabiendo que está con nosotros en los momentos de gozo y dolor.



Por este medio comunicar a ustedes que el pasado 12 de junio del presente año los padres de nuestra parroquia, el presidente y el secretario del consejo parroquial, los mayordomos de mayordomos, los mayordomos de Santa María nos hemos reunido con las autoridades municipales para presentar las actividades de nuestra fiesta patronal.



El momento que vivimos nos ha hecho tomar estas decisiones, ya que en nuestro municipio hay casos de contagio y esto hace que no podamos vivir nuestra fiesta, como tradicionalmente lo hacíamos. Estas acciones nos causan tristeza, pero son necesarias para el bien de toda nuestra comunidad”, señala la circular.



Por ello, se dieron a conocer las actividades, que incluyen Eucaristías a puerta cerrada, recorridos en vehículo con la imagen de Santa María Magdalena y en los que se recomienda a la población permanecer en las puertas de sus casas evitando salir, así también la recepción de ofrenda del vestido en el interior de la parroquia, la colocación del dosel y el Toque de Alba.



A continuación, las actividades religiosas:

Del 1 al 31 de julio- Recepción de ofrenda de vestido en el interior de la parroquia (no se realizarán las veladas ni las procesiones).

Del 13 al 21 de julio- Celebración eucarística.

19 de julio- Colocación del dosel en la parroquia (No se tendrá velada ni procesión).

20 de julio- Toque del Alba (A puerta cerrada, sin la participación de danzantes).

22 de julio- Eucaristía y recorrido en vehículo con la imagen de la Santa (Se les pide que desde las puertas y ventanas de sus casas observen el recorrido).

23 de julio- Eucaristía de Acción de gracias y recorrido en vehículo con la imagen (Se les pide que desde las puertas y ventanas de sus casas observen el recorrido).

28 de julio- Colocación de la tarima.

29 de julio- Celebración Eucarística.

31 de julio- Recorrido con la imagen y celebración Eucarística.