Con sangrienta protesta, lanzan reclamos a CMAS Xalapa

Integrantes de la agrupación Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE) se manifestaron en la entrada del Palacio Municipal, para denunciar cobros excesivos por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) Xalapa.



Incitando a algunos de los quejosos a sacarse sangre, el representante de la organización, Francisco Rodríguez Pineda, señaló el desinterés por parte del alcalde Hipólito Rodríguez Herrera para atender esta problemática.



Y es que dijo, hace algunos días, un señor de la tercera edad de nombre Rafael Cota expuso que personal de CMAS intentó cortarle el suministro de agua y como lo impidió, fue agredido por la Policía Municipal.



"Nosotros sí pagamos puntualmente pero lo que está creciendo son los intereses. Yo fui a CMAS y me dijeron que ya no podía hacer el pago, estaba haciendo el pago de 400 pesos, después que de 500, entonces me dijeron que me iban a arreglar el asunto. Me dijeron que sólo les tenía que dar 2 mil pesos y que podía seguir con mis pagos, ahora me quieren cobrar 11 mil pesos", dijo Rafael Cota.



Con adeudos de 10 mil, 12 mil,15 mil, 30 mil hasta 90 mil pesos, los inconformes de diversas colonias de la Capital del Estado solicitaron la destitución de César Lezama, secretario particular del titular de CMAS, Jorge Ojeda Gutiérrez y condonar multas y recargos.



"Queremos pagar lo justo, lo que consumimos y que quiten las multas y recargos. Venimos de muchas colonias, son más de 500 personas en esta situación", manifestaron.