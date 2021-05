Con semáforo amarillo, escuelas de Veracruz regresaron a clases

En municipios de Veracruz que permanecen en Semáforo Epidemiológico amarillo, o de “riesgo medio” por la pandemia de COVID-19, algunas escuelas regresaron a clases presenciales.Este lunes, como se había anunciado, planteles recibieron de nueva cuenta a los jóvenes alumnos que desde el 20 de marzo de 2020 permanecían en sus casas, tomando clases a distancia, por la emergencia sanitaria.Las escuelas regresaron, cabe señalar, pese a algunas complicaciones, como la falta de apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), y entre medidas de higiene para evitar contagios de coronavirus.Asimismo, esto ocurre luego de que se vacunara a todo el sector magisterial de la entidad contra COVID.Sin embargo, al menos en estos municipios, no se cumplió una de las condiciones, anunciada en su momento por las autoridades , de lograr 4 semanas en semáforo verde para retomar las clases presenciales.Así, la Escuela Secundaria Técnica No. 88 de Minatitlán arrancó clases presenciales a pesar de que no llegó el paquete de limpieza que anunció la SEV.El director del plantel, Miguel Castillo Sánchez, agradeció a los padres el apoyo, pues la semana pasada se les convocó para limpiar y tuvieron que poner “de su bolsa”."Empezamos a trabajar antes de enero, van a observar los lavabos con dispersores de jabón, la escuela la semana pasada convocó a los papás para hacer limpieza. El famoso kit de la SEV no ha llegado ", dijo.El 50 por ciento de los 400 alumnos del turno matutino en 18 aulas son los que recibirán clases escalonadas."La E.S.T.I. 88 abre sus puertas de nuevo, (...) estamos preparados para recibirte de forma presencial nuevamente. (...) Volvemos a vernos con una nueva normalidad”, informó en su cuenta de Facebook el plantel apenas este domingo.Este día, en fotografías subidas a la red, se aprecia que directivos instalaron termómetros para medir la temperatura corporal de los alumnos, lavabos, antibacterial y sana distancia entre los pupitres.Los pasillos fueron señalizados también a fin de garantizar un tránsito seguro de sus estudiantes y maestros.En la ciudad de Veracruz, tal como lo habían anticipado, escuelas particulares retomaron labores tras adaptar también las medidas sanitarias requeridad.En el caso del Colegio “Carlos Monsiváis”, se presentó el 25 por ciento de los estudiantes en sus 6 grupos y con autorización firmada de los padres en una carta compromiso, explicó la directora Rita María Bautista."Regresaron alrededor de 20 niños de los 6 grupos, esto será de manera paulatina, es el primer día de regreso a clases a las aulas y tiene que ser poco a poco, tenemos que ir asegurando que todos los niños van a cumplir con todos los requerimientos que se necesitan".Al ingreso, los estudiantes pasan por una cabina biosegura donde son desinfectados, se les toma la temperatura, aplica gel antibacterial y el uso del cubebocas es obligatorio. Sólo podrán quitárselo a la hora de su lunch, que será en espacios abiertos.Mientras los alumnos toman clase de manera presencial, los que están en casa siguen la lección en una transmisión en vivo en donde además de ver a sus profesores, ven a sus compañeros.En cada salón, hay las bancas para el número de estudiantes que tomarán la clase, los cuales no deben ser más de 4 por salón."Aquellos que no van a regresar se da de manera virtual, transmiten sus clases y al mismo tiempo los niños de manera presencial, es un modelo híbrido que finalmente estamos llegando a todos".Los alumnos que tomaron sus clases, regresaron contentos de nuevamente tener la convivencia con sus compañeros y maestros.No obstante, el horario de clases se redujo de 8 de la mañana a 1 de la tarde.