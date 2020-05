Con simulacro, Tantoyuca se prepara para cierre de su Centro

Este lunes, en el municipio de Tantoyuca cerraron los negocios de todos los giros, ya sean esenciales y no esenciales —excepto farmacias y bancos—, en la zona centro, como parte de un “simulacro” ante la pandemia de COVID-19.



Lo anterior fue propuesto por el Concejo Municipal de Salud de Tantoyuca, considerando que una de las medidas para reforzar la ciudad ante un alza de contagios por coronavirus, era efectuando un simulacro de suspensión temporal de actividades esenciales y no esenciales, partiendo del Palacio Municipal a 3.5 kilómetros a la redonda aproximadamente; en forma colegiada y censada con varios establecimientos se respetaría el cese por 12 horas sin servicio.



En las últimas horas, el simulacro aplicado para este 18 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, contó con la intervención del personal de Protección Civil, paramédicos y elementos de varias corporaciones de seguridad; con el apoyo de las autoridades locales se supervisó que la medida implantada para este lunes fuese respetada.



A lo largo de esta actividad aplicada por las autoridades de gobierno, se observó que atendieron de manera regular los establecimientos del giro bancario y farmacéuticos, un alrededor de 10 establecimientos en promedio.



Los titulares de comercio, quienes efectuaron la supervisión en el primer cuadro de la ciudad, informaron que esta medida aplicó para el Mercado Municipal; este mismo fue cerrado de acuerdo al simulacro, junto a más de 300 establecimientos que prestan servicios a los usuarios en todo el cuadro de la ciudad, logrando sumarse a la labor de mitigación contra el COVID-19.



Establecimientos afiliados a Banco Azteca, complementado con su tienda departamental, brindaron servicio por un par de horas una vez iniciado el simulacro, sin embargo, cuidado las medidas sanitarias tuvieron labores internas que mantuvieron durante todo el día.



La población en general se resguardó en sus casas y escasamente 5 o menos personas acudían a efectuar una compra de emergencia a la farmacia o adquirían víveres en el perímetro que no fue considerado para este simulacro; a la periferia de la ciudad, se observaban vehículos y personas que se trasladaban para hacer actividades esenciales.



Este simulacro fue tomado en cuenta para este lunes y a partir del martes 19 de mayo las actividades de cada establecimiento regresan a la normalidad, así lo dio a conocer el vocero, Fernando Castillo Acevedo, quien además reconoció la labor y cooperación de toda la población tantoyuquense.