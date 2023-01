Con sus parejas, hombres se desentienden de métodos anticonceptivos

Aunque la planificación familiar también es responsabilidad del hombre, son principalmente las mujeres quienes asumen la decisión de recurrir a métodos anticonceptivos, pues es mínimo el porcentaje de varones que acepta realizarse la vasectomía para ya no procrear.“Así ha sido, es una cultura arraigada. Debemos ser más concientes de que la planificación del número de hijos es responsabilidad de la pareja. No es solamente obligación de la mujer”, indicó el médico Jorge Morales.Añadió que, aunque el sector salud promueve la vasectomía gratuita y sin bisturí, son pocos los hombres que la aceptan.Con base a una encuesta local realizada a través del Instituto Municipal de la Mujer, en este municipio de Castillo de Teayo el 66% de las mujeres respondió que, a través de distintos medios, conoce y utiliza o ha usado algunos de los métodos para no tener más hijos de los deseados.Entre los métodos que más destacan están el dispositivo intrauterino y la salpingoclasia con el 26.5% respectivamente; el uso del condón con un 14.7%; y las inyecciones y pastillas con el 13.2% cada una.Lo anterior tiene un gran impacto, pues la encuesta local señala que los hombres no se responsabilizan de la autoprotección y no son partícipes en el cuidado de sus parejas, aún con toda la información que existe en los medios de comunicación, y el esfuerzo que se hace por parte de las autoridades sanitarias en la toma de decisiones.En lo que corresponde escoger un método anticonceptivo, para lo cual se promueve en varones la vasectomía sin bisturí, dicho método tiene baja aceptación y son las mujeres quienes, en decisión junto con su pareja, en un 52.9% recurre a los medios señalados para no tener más hijos, mientras que el 33.8% tomó la decisión por sí sola, revela la encuesta.