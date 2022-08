Con sus productos, indígenas artesanas de Veracruz buscan proteger su cultura

Discriminación y abandono de sus costumbres por diversas causas son situaciones frecuentes entre la población indígena, señalaron artesanas de la zona Orizaba durante la inauguración de una edición más del “Mercadito Artesanal y Cultural de las Altas Montañas”, que se realiza desde este viernes y hasta el domingo en la Plaza Bicentenario.Una de las artesanas explicó que muchas veces se dice que los jóvenes ya no quieren usar la vestimenta típica, pero hay vestimentas que se ven muy sencillas y en realidad cuestan más de mil pesos o mil 500, dependiendo de los bordados y de las telas.“Es por ello que los jóvenes ya no lo utilizan, por el costo elevado, entonces hay que fomentarlo, buscar alternativas para que nuestra vestimenta no se pierda, es el legado, la raíz, que nos han dejado nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelitos y es nuestra riqueza”, expuso.Comentó que no es cuestión de que la gente se avergüence de sus ropas tradicionales, sino que es más económico vestir una blusa de 80 pesos que de 400 o 500 pesos, pues la economía de la gente está muy vulnerable.Mencionó que los trajes que se portaron este día es solo una pequeña muestra de la riqueza de vestimentas que hay en esta zona de las Altas Montañas y que es parte de la riqueza cultural que guardan los pueblos indígenas.Invitó a los ciudadanos de Orizaba y la región a que acudan a este Mercadito que estará este fin de semana en la Plaza Bicentenario, visiten los stands, y ayuden a las 36 artesanos y emprendedoras comprando algo de lo que ofrecen.Cabe mencionar que en la inauguración de esta actividad organizada por el Centro Hispanoamericano de las Altas Montañas México-Burgos estuvieron presentes autoridades de Orizaba y de Tenejapan, así como la diputada Lidia Irma Mezhua y la ex alcaldesa de Los Reyes, Bernardina Tequiliquihua.