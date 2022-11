Con títeres, destacarán importancia de proteger identidad de infantes en redes sociales

De manera lúdica, el grupo Merequetengue explica la importancia de proteger la identidad de la infancia con la puesta en escena de “Mateo en todas partes”, resultado de una beca, en la que resultaron beneficiados en el rubro de creadores escénicos con trayectoria 2021 2024, otorgada por la Secretaría de Cultura a creadores escénicos con más de 25 año de trayectoria, que participaron con un proyecto de creación artística.“Fui muy afortunado al ser seleccionado a nivel nacional, pues hubo sólo dos los beneficiados en todo el país, elegido entre los beneficiarios del rubro creadores escénicos con trayectoria 2021 2024, del sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales, convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura, dirigida a creadores escénicos con más de 25 años de trayectoria, que participamos con un proyecto de creación artística”, dijo Lorenzo Portillo Armendáriz.“El estímulo es un importantísimo reconocimiento a 25 años de trayectoria artística, brecha que se ha abierto con David Estrada, con Merequetengue, del lado de la producción independiente, autogestiva, siempre con la idea romántica de sostener un proyecto de forma independiente, que cuando llegan estos estímulos es como recibir una palmadita en la espalda, señal de que hacemos las cosas bien, esto nos sirve para estimular el proceso creativo”.“Nuestro deseo es contribuir a la causa tan dolorosa y compleja de buscar a sus hijos, de encontrarlos con vida. En especial en este Estado, que tiene alto porcentaje de casos de desaparición forzada, por eso la importancia de visibilizar el valor de resguardar la identidad de niños y niñas Mateo en Todas Partes, no es una obra que juzga, quien sube la imagen, hace mal, lo ponemos en el escenario, de manera escénica, para que al final los padres hagan su propia reflexión, nuestra labor es visibilizar y ponerlos en escena”.“Mateo en todas partes”, es una producción nueva del grupo Merequetengue, en la que hacemos lo que nos apasiona, y lo hacemos con mucha entrega. Puesta en escena hecha con la intención de visibilizar la importancia que tiene resguardar las imágenes y los datos personales de la infancia”.“Es cosa común, que los padres y los tutores de niños, suban imágenes de ellos, lo hacen sin dolo, sin mala intención, es un detalle aparentemente inocente, pero al subir esas fotos no visibilizan los riesgos a los que exponen a los infantes”.“Contamos la historia de un niño que se llama Mateo, de un suceso ocurrido en la fiesta de su cumpleaños, en que tiene un penoso accidente con el pastel, que es grabado por su Abuelita, quien sube el video a Internet, y este se hace viral, mucha gente se entera de ese momento vergonzoso de un niño de 7 años. Circunstancia que lo orillan a exhibirse, a estar en todas partes, aparece en muchos canales, en innumerables memes, ¡vaya!, hasta se convierte en imagen de pañales desechables”.Sandra Cessa y Lorenzo Portillo dan vida a “Mateo en todas partes”, trabajo escénico que tiene como objetivo el visibilizar el valor, el derecho que tienen los niños a no ser exhibidos en las redes sociales, lo que puede tomar como una labor de concientización del público sobre esta problemática. Omar Tiznado, encargado de musicalizar, con diseño escénico de Lorenzo Portillo y el cartel de Iván Flores. La dramaturgia es autoría de David Estrada y de Lorenzo Portillo, bocetos de Deivin Uriel Viveros, el taller de realización fue el equipo del Rincón de los Títeres, bajo la dirección de David Aaron Estrada.“Hay una escena en que Mateo del futuro le dice a Mateo niño, “sabes que cuando tengas 30 años todavía serás recordado por el video que tu abuelita grabó en tu cumpleaños”. y es verdad, todos lo pueden grabar y subir al Internet, a pesar de que hay una Ley en México, aprobada por la UNESCO, para la protección de los datos personales y de las fotos de niños, que al subirlas a redes, incumplen una Ley que protege la identidad de la infancia. Pero el hecho de que lo hagan los papás o las mamás, ahí cambia la situación sólo por el hecho de ser los tutores, por eso tienen el derecho, la responsabilidad de cuidar a las infancias, sin darse cuenta que al subirlos a redes, repercute en la seguridad del infante, que en en esa situación como la de Matero, podría lesionar su autoestima”.“Al decirlo con títeres, se dice lo mismo, pero lo hacemos de manera lúdica, divertida, incluso hasta emocionante, como la escena en que Mateo sube a una nave espacial para volar al espacio, con la pretensión de huir del vergonzoso tema.“El estreno está programado para este miércoles a las 18:00, para todo el público que asista a esta función de estreno, el mensaje es claro, CUIDADO con lo que publican, con lo que suben a redes de los niños y niñas”.Esta mañana reciben en El Rincón de los Títeres a niños de la escuela primaria Raúl Contreras Ferto, comunidad escolar que verá la función de manera gratuita, función donada por Merequetengue a mas de 100 personas que asistirán a esta función, que para el mes de enero se retoma, con el objeto de ofrecer una temporada más larga de 4 fines de semana.La obra es resultado de un proceso, tenemos 3 obras encaminadas al tema, en ellas hemos recibido acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, que asesora a grupos organizados que buscan a personas desaparecidas, nuestra labor es prevención. La nueva obra pretendemos presentarla al siguiente año, con el tema de desaparición forzada, en la primera etapa preventiva, es el resultado de una beca, como dije anteriormente, afortunado al ser seleccionado a nivel nacional.