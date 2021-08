Con todo y daños, SEV quiere que primaria de Xalapa regrese a clases

La Escuela Primaria “Leonardo Pasquel”, ubicada en el Circuito Usisver de la colonia Porvenir 2, en Xalapa, exige a las autoridades educativas atender el deterioro del plantel luego de un año de estar cerrado debido a la pandemia.



Padres de familia e integrantes del Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) indicaron que la escuela no se encuentra en condiciones para un regreso presencial a clases, ya que presenta daño estructural en dos aulas y un socavón que podría ocasionar el colapso de una parte del inmueble.



“Me doy cuenta de cómo está deteriorada, está completamente abandonada por las autoridades, no tenemos apoyo de ninguna instancia. Se está haciendo un socavón profundo, las banquetas están quebradas y dos aulas presentan daño estructural”, indicó la señora María Dolores.



Asimismo, señalaron que existe un dictamen por parte de Protección Civil Municipal sobre los daños estructurales, el cual hace referencia que existen áreas de riesgo por lo que es importante atender la problemática.



En este sentido, aseguraron que han acudido antes las autoridades correspondientes, sin embargo, no han recibido respuesta, por lo que advirtieron que no enviarán a sus hijos a clases.



“Estamos viendo la manera de tocar las puertas, hemos ido y sólo nos dan largas, no tenemos apoyo de ninguna parte. Ya se enviaron oficios pero sin respuesta, pedimos que nos apoyen porque así no vamos a mandar a los niños, es arriesgarlos, la escuela puede colapsar”, mencionaron.



Finalmente, aseveraron que este plantel escolar además no cuenta con cisterna, por lo que los depósitos son insuficientes, aunado a que hay días en los que no hay agua, sólo se cuenta con dos lavabos para toda la comunidad estudiantil y no son suficientes.