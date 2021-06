Con todo y sus derrotas, los “fracasados” Diputados de MORENA repetirán cargo

Los veracruzanos refrendaron su decisión de otorgar la mayoría del Congreso local al partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a pesar de que bajo la dirección del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, la actual Legislatura se ha caracterizado por múltiples derrotas jurídicas, derroches e ignorancia, desprecio a la ley y señalamientos de corrupción.



Con el 99.7 por ciento de las actas capturadas, el sistema de resultados preliminares (PREP) del Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLEV) arrojaba una clara victoria de MORENA y sus aliados PT y Partido Verde, quienes lograron triunfar en 26 de los 30 distritos electorales en que se eligieron diputados locales por el principio de mayoría relativa.



Por su parte, la coalición Va por Veracruz, integrada por PAN, PRI y PRD, apenas logró vencer en 4 distritos: Veracruz, Boca del Río, Huatusco y Misantla.



Con ese resultado, repetirán como diputados locales 9 miembros de la actual Legislatura, comenzando por Gómez Cazarín, actual presidente de la Junta de Coordinación Política, quien llegará por la vía plurinomal.



Asimismo, repetirán en el cargo los morenistas Elizabeth Cervantes de la Cruz, vencedora en el distrito de Álamo; Adriana Esther Martínez Sánchez, por el distrito de Martínez de la Torre; Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno, ambas por Xalapa.



También José Magdaleno Rosales Torres, quien resultó ganador por el distrito de Medellín, a pesar de haber confesado públicamente que su hijo sin estudios era aviador en el Congreso local; Margarita Corro Mendoza, por Cosamaloapan; Magaly Armenta Viveros, por Cosoleacaque; y Jessica Ramírez Cisneros, por Minatitlán.



Los fracasos de la actual Legislatura



Los legisladores morenistas han sido responsables de errores en el procedimiento que le han costado la anulación de leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como fueron la Reforma Electoral y la Ley de Comunicación Social del Estado, ambas declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal del país por errores de la Legislatura.



Asimismo, Gómez Cazarín ha sido exhibido por las autoridades federales por abuso de poder, por ejemplo, cuando la Suprema Corte declaró como un acto arbitrario y fuera de la ley la suspensión de los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el nombramiento de un Concejo Municipal para gobernar dicho municipio y la intervención de la Tesorería Municipal, actos que fueron catalogados por ministros como producto de una manipulación de la ley por parte del Congreso.



Igualmente, la actual Legislatura fue exhibida por actuar de manera ilegal al remover arbitrariamente al magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez Federal ha ordenado su restitución.



No obstante, el Congreso se ha mantenido en desacato ante la resolución federal. Incluso, por este caso ya fue iniciado por parte del Poder Judicial de la Federación un procedimiento en contra de la actual presidenta del Congreso local, Paola Linares Capitanachi, así como de la presidenta del Poder Judicial del Estado, Inés Romero Cruz, que podría redundar en su destitución y encarcelamiento.



Otra muestra de la arbitrariedad de Gómez Cazarín a la cabeza del Congreso local, ha sido su resistencia para acatar el fallo definitivo de fecha 17 de julio de 2020, en el que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le ordenó llamar al alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, para que encabece el Ayuntamiento. Sin embargo, la Legislatura se ha mantenido en desacato durante 11 meses.



Lo anterior, sin contar los múltiples señalamientos de corrupción y dispendio durante el periodo del morenista como Presidente de la Junta de Coordinación Política, en donde se han documentado la asignación de contratos a empresas fachada, contrataciones a sobreprecio, solicitudes de moches, asignación de sueldos escandalosos a sus allegados y la falta de comprobación de recursos federales que le valió un señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación.



Por ello, la reelección de los diputados morenistas y en particular la de Juan Javier Gómez Cazarín, sólo se explicaría por la buena aceptación entre la ciudadanía del Presidente de la República y del Gobernador del Estado, pues aquellos, como diputados, se han distinguido por sus fracasos, no por entregar resultados a la sociedad veracruzana.