Con tutela preventiva contra morenistas, INE tomó partido: Cuitláhuac

El Instituto Nacional Electoral (INE) está metido en la competencia electoral desde ahora, a favor de “unos”, reveló el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que el INE ya tomó partido contra MORENA con miras al 2024.“Es muy lamentable que una institución que debería ser imparcial, tome partido”, expuso el mandatario estatal durante conferencia de prensa.Y es que criticó que el órgano electoral emitiera el pasado lunes una tutela preventiva a MORENA y diversos servidores públicos, prohibiéndoles la realización de actos proselitistas anticipados a los procesos electorales locales de 2023 y federal de 2024.Al respecto, el mandatario aseveró que el INE rompe con su obligación constitucional de ser imparcial, ya que tomó partido, para defender los intereses de grupos creados en regímenes anteriores, atacando a MORENA.En este sentido, lamentó la actitud de la autoridad electoral del país, ya que dijo, opera de forma parcial, para proteger los intereses de grupos creados en pasadas administraciones.“Lo que yo veo es una actitud totalmente parcializada, hacia algún interés de sólo un grupo, lamentablemente, cuando la misma Constitución establece que hay principios que rigen el INE, entre ellos la imparcialidad. De los intereses creados del régimen anterior a los que ahora el INE vemos que sirve”, señaló.El Gobernador consideró lamentable que la autoridad electoral muestra una postura parcial respecto a los procesos electorales del 2023 y 2024 que se avecinan, pues acciones similares se han llevado a cabo por parte de otras fuerzas políticas donde el INE no se ha pronunciado.“El INE está ya metido en la competencia electoral desde ahora a favor de unos nada más. No veo que esté amonestando, llamando la atención, aduciendo el tutelaje que mencionan en un escrito que presentaron en contra de otras voces que también hicieron actos similares. Ahí mismo en Coahuila por ejemplo estuvo Alito y no he visto que mencionen nada al respecto. Yo creo que el INE ya tomó partido. Estamos viendo claramente que va contra MORENA y es muy lamentable que una institución que debe ser imparcial tome partido”, reiteró.No obstante, dejó en claro que estas acciones de la autoridad electoral federal no impedirán que lleve a cabo el evento, donde hará un pronunciamiento con miras al proceso electoral 2024.“No, ya adelanté un poco este sábado pasado, no hay fecha aún pero como debemos cuidar los momentos políticos ahora, vamos a ver”, finalizó.