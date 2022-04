El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que en breve el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) emitirá la convocatoria para reclutar voluntarios para la segunda fase de la vacuna experimental contra el COVID-19 denominada Patria."Cierra la primera fase de experimentación de la vacuna Patria, muy exitosa, que tuvo resultados que nos dan mucha seguridad, pensamos que inclusive va a tener más certeza que varias de las vacunas que estamos aplicando de otros países, lo hecho en México está muy bien hecho", destacó en conferencia de prensa.Señaló que ya concluyó la primera fase de los ensayos clínicos al biológico, afirmando que los resultados arrojan buenos datos, por lo que se podría suministrar también como un refuerzo junto con las de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sinovac, que ya se utilizan en el país."Viene una segunda fase de esta vacuna para ya cumplir los protocolos científicos nacionales e internacionales que permitan aprobarla", precisó desde el gimnasio Omega de Xalapa.Huerta Ladrón de Guevara dijo que en breve publicarán en las redes sociales de la delegación dónde podrán registrarse los que busquen ser candidatos (https://CONACYT.mx/vacuna-patria-f2r/) y aclaró que no importa que ya hayan sido inmunizados con otros biológicos."Inclusive puedes ir a experimentar como refuerzo ahí con la vacuna Patria y por eso está la página que verán en las redes, es de CONACYT, porque no vendrán a los centros de salud, no vayan a llegar a éstos a querer la vacuna porque está siendo experimentada. Quienes se inscriban luego se les avisará todo el protocolo", comentó.Refirió que quienes decidan participar del experimento recibirán como "plus" el seguimiento médico por un año, no sólo para descartar cualquier efecto adverso, sino para monitorear en general su estado de salud.Sobre las restricciones que tendrían los aspirantes, por algún cuadro o padecimiento de salud que tengan, Manuel Huerta indicó que eso ya lo podrán checar en la dirección electrónica donde se hace el registro.