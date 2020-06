CONAGUA arriesga a miles de pozarricenses; dejó inconcluso muro de contención 

Desde el 2018 la construcción del muro de contención que protege a familias de colonias de Poza Rica asentadas en ribera del Río Cazones quedó como elefante blanco, según el promotor ciudadano Gerardo Chávez Medina.



Expuso que no han tenido respuesta de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para conocer la posibilidad de concluir el 20 por ciento del proyecto restante.



Siendo obra construida por CONAGUA, con inversión de 183 millones de pesos, el muro de contención que protege a 15 mil personas que viven en colonias conformadas en la ribera del río Cazones, se ha convertido en un elefante blanco porque desde el 2018 no fue concluida al cien por ciento.



Esto ha generado incertidumbre para los pozarricenses, dijo Gerardo Chávez Medina, quien fue impulsor de esta obra prioritaria para evitar riesgos de inundaciones, como la tragedia ocurrida en 1999.



Mencionó que el muro de contención tiene problemas en las escotillas para desfogue de anegamientos, ya que la charnela de una de estas salidas fue robada en tres ocasiones en el tramo que corresponde a la colonia Ignacio de la Llave y también se ha estado buscando como sustituir el material ya que no es fácil encontrarla.



Pero añadió que también en la colonia Las Granjas ocurre lo mismo y no se ha podido sustituir la charnela y se debe buscar otro prototipo para evitar riesgos y la zozobra por la próxima temporada de lluvias.



Chávez Medina considera necesario que la CONAGUA deba visitar esta obra para conocer las necesidades para este sector de población que queda vulnerable durante las temporadas de fenómenos meteorológicos.