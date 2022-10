CONAGUA debe atender inundación de parcelas en Atzacan: Alcalde de Orizaba

El anegamiento en 23 parcelas del Ejido Santa Ana Atzacan, debido a que se desvió el cauce de un arroyo de aguas pluviales proveniente de Mariano Escobedo con el propósito de no inundar la zona norte de Orizaba, debe ser atendido por CONAGUA, afirmó el alcalde Juan Manuel Diez Francos."La gente está equivocada, que ellos lo vean con CONAGUA, la obra en primera fue una obra Federal y Estatal y el Ayuntamiento no participó en nada. En segunda para que llegue el agua al vaso regulador de la Laguna El Chirimoyo, tiene que subir 1.50, entonces nosotros ya hicimos todo el análisis pertinente, el municipio de Orizaba no tiene absolutamente nada que ver.Ha llovido mucho, anteriormente no se inundaban, el vaso regulador existe desde el 2013 y nunca se habían inundado y ahora se han inundado porque ha llovido en exceso sobre todo en Mariano Escobedo y hacia Atzacan".Aunque los quejosos han enviado escritos al ayuntamiento de Orizaba, el munícipe aseguró que nunca han estado en contacto con él. "Ellos como muchos ciudadanos acostumbran a dirimir las cosas a base de periodicazos, pero nosotros no somos moscas, las autoridades estamos para servir a la gente".Inclusive acentuó que Protección Civil del Estado, le da la razón al ayuntamiento de que no existe responsabilidad de éste, sin embargo los parcelarios del Ejido Santa Ana Atzacan, aseveran que hay un dictamen de la dependencia estatal donde pide que se atienda este problema por parte de los ayuntamientos de Orizaba, Atzacan y Mariano Escobedo.