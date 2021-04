CONAGUA “quema” al Grupo MAS: desaparece dinero para Pico de Orizaba

El director Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Pablo Robles Barajas, denunció que la empresa operadora de agua potable en el municipio de Veracruz dejó de aportar los recursos por el pago de "servicios ambientales" para la conservación del Pico de Orizaba, sin embargo, continúa cobrando a los usuarios este rubro.



En rueda de prensa, explicó que anteriormente se destinaba ese fondo para el pago de los pobladores y evitar la tala, así como el resguardo del Parque Nacional pero ahora a pesar de que continúa apareciendo en los recibos del Grupo MAS, el recurso no llega.



“Los usuarios del municipio de Veracruz en sus recibos, les aparece el pago por servicios ambientales, Boca del Río también cobraba este impuesto y este dinero originalmente iba al Pico de Orizaba para que las personas que están talando no lo hicieran. El pago de servicios ambientales sigue apareciendo en el recibo pero dejó de llegar ese dinero allá arriba, ¿qué están haciendo con ese dinero? Sería una buena pregunta para los organismos operadores”, dijo.



Robles Barajas aseguró que desde al menos hace 4 años este recurso es recaudado en el puerto de Veracruz.



En este sentido, señaló que es responsabilidad del Ayuntamiento de Veracruz verificar que se aplique el impuesto para lo que está realizando la empresa concesionaria y pedirle cuentas.



"Fue en la administración de Ramón Poo que dejó de llegar. Boca del Río dejó de cobrar esto, cuando SAS lo cobraba. Los que tienen la concesión son los Ayuntamientos, no los operadores, corresponde a los Ayuntamiento vigilar lo que está pasando. CONAGUA tiene que ver que se pague la cantidad que se esté tomando estipulada en la concesión y ver qué", dijo.



Indicó que los problemas de sequía que actualmente presenta el río Jamapa es en gran medida por la deforestación de los últimos años.



En el caso de Boca del Río y Medellín, se dejó de cobrar el impuesto por pago de servicios ambientales.