CONALEP de Córdoba podría estrenar edificio a finales de diciembre: Zenyazen

A pesar de los atrasos por el incumplimiento del Ayuntamiento de Córdoba en las obras de drenaje para la construcción del edificio del CONALEP de esa región del Estado, éste plantel podría comenzar a operar a finales de diciembre, informó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.Durante entrevista previa a la guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo en el parque de “Los Berros”, el funcionario estatal reconoció que este incumplimiento del Ayuntamiento atrasó los trabajos para la conclusión del edificio, sin embargo, se continuó con las acciones.“El de Córdoba, no me gustaría (decir). Lo que pasa es que el Ayuntamiento se había comprometido ayudarnos con el tema del drenaje y no lo hizo. Entonces tuvimos que en la propia SEV obtener otro recurso y con eso resolvimos para tener ahí el tema de como tener el drenaje y ya lo resolvimos nosotros. Nos atrasó mucho el municipio, casi como dos meses y medio, el municipio de esta administración”, expuso.En ese tenor, aclaró que el CONALEP se encuentra en funciones en una secundaria que presta las instalaciones en Córdoba, sin embargo, adelantó que posiblemente para finales del mes de diciembre los estudiantes podrían estrenar el nuevo inmueble en el cual se construye actualmente una barda perimetral.“El CONALEP está trabajando, está en una secundaria técnica en Córdoba, pero (…) ya estamos ahorita haciendo la barda perimetral que es otra parte de la propia obra, otro recurso que le hemos asignado al CONALEP y yo creo que ahorita a finales de diciembre a lo mejor probablemente los estudiantes ya estén en clases”, sostuvo.Finalmente, expuso que es posible además que el nuevo edificio para el CONALEP de Vega de Alatorre pueda entrar en funciones antes de lo planeado.“Y el Vega (de Alatorre) a lo mejor un poco antes”, manifestó el responsable de la educación en territorio estatal.