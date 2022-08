CONALEP de Orizaba abrirá 70 lugares por corrimiento

Alrededor de 70 jóvenes que pasaron el examen para ingresar al CONALEP de Orizaba, decidieron no inscribirse por diversos motivos, lo cual permitió que se hiciera corrimiento e igual número de jóvenes tienen ahora la oportunidad de estudiar en este plantel, indicó el director José Andrés Flores Cuautle.Comentó que al final decidieron no ser parte de la matrícula del colegio porque tienen otras opciones en diversas escuelas, las cuales quizá les queda más cerca de su casa o porque les ofrecen turno matutino, por ejemplo."De acuerdo a los estudios de mercadotecnia que se hicieron, somos la primera opción de los jóvenes de secundaria, quiere decir que rechazamos a 180 alumnos y de esos que pasaron el examen la mayoría se inscribió, obviamente tuvimos algunos que no y se dio el corrimiento", dijo.Indicó que las clases como tal inician el primero de septiembre, pues este 22 de agosto se comenzó con el curso de inducción y la próxima semana el curso propedéutico para dar paso a la enseñanza presencial.Recordó que de nuevo ingreso son 658 alumnos y la matrícula subió a mil 767 jóvenes, ya con la nueva carrera que en este ciclo se ofrece.También resaltó que hay 78 catedráticos, de estos tres o cuatro están a punto de jubilarse, y para su reemplazo el sindicato dará la propuesta de quienes podría quedar en su lugar, pero insistió que la idea es no dejar a los alumnos sin la enseñanza.Finalmente, comentó que los escolapios que son parte de este el plantel el 252, provienen de municipios como Ixtaczoquitlán, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Nogales, Acultzingo, Orizaba, Ixhuatlancillo, Atzacan.