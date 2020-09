Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano concluirá actual periodo de Gobierno

En el municipio de Mixtla de Altamirano no se convocará a nuevas elecciones y permanecerá el Concejo Municipal, aseguró el diputado local Víctor Manuel Vargas Barrientos.



El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local señaló que platicó sobre este asunto con el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín, y ahí determinó que lo más viable y sano es que el Concejo concluya el periodo de la presente administración.



Indicó que por cuestiones de austeridad se vio conveniente ya no convocar a nuevas elecciones pues además solo queda un año y en julio se realizarán los comicios para renovar las alcaldías, que entrarían en diciembre del 2021.



El diputado reconoció que ha habido algunas inquietudes sobre la forma en que se han conducido las finanzas en Mixtla, pero en su momento se le auditará como se hará también con los demás municipios.



Puntualizó que la permanencia del Concejo no infringe la ley, pues no se fijó un plazo para ese organismo.



En el caso de Coetzala, reconoció que ha habido señalamientos en contra de la comuna, por lo que ahí se espera que la Fiscalía haga su trabajo y el Congreso pueda actuar.



Mencionó que la problemática que se ha tenido en ese municipio se tocará con el coordinador de la Junta de Coordinación Política el próximo miércoles.