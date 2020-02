Concierto de Gloria Trevi pasó de 80 mil a 3 mil 500 espectadores, por cambio de sede

Sólo 3 mil 500 personas de las 80 mil que se tenían consideras podrán ingresar al concierto de Gloria Trevi en el auditorio Benito Juárez, debido al cambio de sede por los fuertes vientos del norte que se registran este viernes y representaba riesgo realizarlo en la Macroplaza del Malecón.



El presente el comité de carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, pidió a los veracruzanos a que ya no acudan a formarse porque prácticamente ya está lleno con las personas que llegaron a hacer fila desde la noche del jueves".



"En la Macroplaza metemos hasta 80 mil personas ahora Estamos limitados a 3 mil 500 desde anoche ya hay gente con tiendas de campaña y formados en el auditorio y obviamente por respeto a ellos ese será el orden los que llegaron desde anoche van a ser los primeros en ingresar



Incluso afirmó que se redujo en un 95 por ciento la lista de invitados para lograr mayor capacidad de los fans de Gloria Trevi.



Solo la Corte Real y una pequeña comitiva de autoridades estarán en el concierto.



"Hemos recortado a todos los invitados especiales a las fuerzas del orden que nos apoyan a ex Reyes del Carnaval, ex reinas, a todos les limitamos el acceso con la intención de dar a los veracruzanos que desde anoche están formados para ver a la señora Gloria Trevi".



Al hacer la presentación de un grupo de "youtubers" que estarán promoviendo el carnaval de Veracruz durante el fin de semana, señaló que no habrá pantallas en el estacionamiento del auditorio para que las personas que no puedan entrar vean el concierto.



Pidió la comprensión a los veracruzanos "que ya la gente no llegue a formarse porque obviamente va a ser insuficiente en la capacidad y no tendría caso estar con la gente ahí formada por horas".



Este viernes el acceso será a partir de las 8 de la noche y el concierto de Gloria Trevi iniciará a las 10:15.



El presidente del comité organizador aseguro que hay los elementos de seguridad suficiente para el resguardo del concierto, esto ante los desmanes que pudieran ocurrir de personas que no logran entrar.