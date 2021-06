Concluye otra Presidencia en el Comité Ciudadano Anticorrupción

Este viernes, Alma Delia Hernández Sánchez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, concluyó su periodo y dijo que se va conociendo la radiografía del aparato público, el abuso del poder, el conflicto de intereses y el ejercicio del poder público para revanchas personales.



En el marco de su Informe de Actividades 2020-2021, el comisionado Aarón Ojeda Jimeno rindió protesta como nuevo Presidente del mismo organismo para el periodo 2021-2022.



Hernández Sánchez agregó que con el aprendizaje obtenido seguirá luchando contra la corrupción desde la trinchera en la que se encuentre en el futuro inmediato.



Aseveró que el SEA no se trata de bandos o de posiciones, no se trata de tecnicismos ni de procedimientos rigurosos o normas extremas para demostrar el músculo del poder público a un grupo de ciudadanos que pretenden poner su granito de arena en la lucha contra la corrupción.



Expuso que el SEA es una radiografía de cómo son los ciudadanos con el Gobierno y una caja de cristal que obliga a dar lo mejor.



Reconoció que le tocó un periodo difícil con la pandemia mundial de COVID-19, la escasez de recursos, los obstáculos gubernamentales y la falta de claridad en materia anticorrupción, se cumplió con el cometido.



De acuerdo con Hernández Sánchez, entre sus logros se encuentra la construcción de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) conformada por 4 ejes rectores: combate a la impunidad, controlar la arbitrariedad, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno/sociedad; e involucrar a la sociedad y el sector privado en el combate a la corrupción.



Política que también incluye los detalles que definen qué proceso, tema o instrumento se utilizará para implementar las actividades que atiendan la prioridad de referencia.



La PEA define estrategias y acciones que no son limitativas para llevar a cabo otras acciones que, de manera adicional, los entes públicos pudieran efectuar, siempre que guarden características mínimas de alineación con las prioridades de dicha política.