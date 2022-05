Concluye zafra Ejido Potrero y Anexas y el grupo de cosecha celebra su “viuda”

El grupo de cosecha Ejido Potrero y Anexas al entrar los últimos camiones cargados de caña al corralón, celebraron su “viuda” y dieron gracias a Dios por terminar una zafra sin contratiempos.El presidente del Comisariado Ejidal, Gaspar López, dijo que gracias al apoyo del Comité de Producción cañera y todo el equipo de cosecha, Potrero y Anexas cosechó sus más de 46 mil toneladas de caña.Dijo que gracias a Dios termina esta zafra sin contratiempos y gracias a las cuadrillas de cortadores, se logró cosechar esta caña, “porque sin su apoyo no somos nada”.Gaspar López Argüello expresó su preocupación para los trabajos de cultivo que ya empiezan, porque ante los incrementos del precio de la tonelada de fertilizante, consideró que muchos productores no estarán en condiciones de atender sus campos como debe de ser porque no tendrán los recursos para comprar el fertilizante que debe llevar el cultivo de la caña de azúcar y no dudó que para la siguiente zafra se caiga la producción en campo.El cambio climático es otro de los factores que está afectando al campo, dijo, luego que hasta el momento no ha llovido cuando en otros años, a partir del 15 de mayo, Día de San Isidro Labrador empieza la temporada de lluvia y ahorita la caña ya se está secando, lamentó.Pidió a los gobernantes que hagan algo por el campo cañero, luego que el cultivo de la caña de azúcar y en sí, la agroindustria azucarera, es una de las ramas de producción en el país con mayor generación de empleos.