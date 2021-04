Concluyen CEDH y CODAMEVER que daños a salud de paciente fueron por negligencia

Personal médico del Hospital de Teocelo olvidó unas pinzas Kelly, objeto metálico de 16 centímetros de largo, en el abdomen de una paciente durante una histerectomía (retiro de matriz y quistes), realizada el 27 de junio de 2019.



De hecho, el descuido del ginecólogo, equipo de enfermería, instrumentista y anestesiólogo derivó en una serie de daños a la salud de la afectada, entre éstos una hernia intestinal y gangrena intestinal secundaria.



De acuerdo con la recomendación 12/2021, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra la Secretaría de Salud, el ginecólogo y las y los enfermeros incurrieron en una negligencia y en un incumplimiento de las medidas preventivas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Lo anterior, luego que el personal no realizó el conteo del material quirúrgico antes y después del procedimiento aplicado a la quejosa.



Este olvido y negligencia trajo como consecuencia una gangrena intestinal a la paciente, siendo necesario someter nuevamente a operación a la paciente para extirpar el tejido dañado, recanalizar el intestino y recuperar la Kelly.



En su dictamen colaborativo con la CEDH, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER) concluyó que el daño producido en su aparato digestivo fue consecuencia directa de la práctica negligente realizada por personal médico del Hospital de Teocelo, pues de no haber incurrido en esa situación, la salud de la víctima no habría sido afectada.



Y es que tras haber sido dada de alta luego de practicársele el retiro de la matriz, la paciente se quejó inicialmente de dolor abdominal, que luego derivó en vomito verde.



En la queja ante Derechos Humanos, la paciente relató que un supuesto funcionario de Política Regional la visitó en su domicilio de la congregación Limones, municipio de Cosautlán de Carvajal, para ofrecerle entre 60 mil y 80 mil pesos para no denunciar al médico tratante.



En la recomendación, Derechos Humanos instruye a la Secretaría de Salud a pagar una justa compensación a la paciente por las afectaciones a su salud (integridad física) y el daño moral sufrido, así como los gastos que haya sufragado en consecuencia (daño emergente).